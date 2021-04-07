Iggy Azalea taciz mesajlarını ifşa etti: 15 bin dolar teklif

Avustralyalı yıldız şarkıcı Iggy Azalea, sosyal medyada kendisine mesaj atan mavi tikli popüler hesapların mesajlarını yayınladı. İsimleri gizleyen yıldız şarkıcıya bir mesajda telefonda konuşması için 15 bin dolar teklif edildi.

07.04.2021 - 17:28

Iggy Azalea taciz mesajlarını ifşa etti: 15 bin dolar teklif - 1
Ünlü şarkıcı Iggy Azalea, kendisine sosyal medya üzerinden mesaj göndererek taciz eden ve çeşitli taleplerde bulunanları ifşa etti.
Iggy Azalea taciz mesajlarını ifşa etti: 15 bin dolar teklif - 2
İsimlerin üzerini çizen yıldız şarkıcı mesajların içeriklerini yayınladı.


Iggy Azalea taciz mesajlarını ifşa etti: 15 bin dolar teklif - 3
Mesajlardan birinde bir takipcisi Azalea'ya kendisiyle sadece telefonda konuşması karşılığında 15 bin dolar teklif ediyor.


Iggy Azalea taciz mesajlarını ifşa etti: 15 bin dolar teklif - 4
Bir başka ünlü Azale'ya gönderdiği mesajda onunla evlenmek istediğini, ünlü şarkıcıyı eski sevgilisi ve bebeğinin babası Playboy Carti'den daha iyi koruyacağını yazıyor.


Iggy Azalea taciz mesajlarını ifşa etti: 15 bin dolar teklif - 5
30 yaşındaki şarkıcı Tiktok hesabında paylaştığı videonun arka planında kendisine gönderilen bu mesajları kullandı.

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