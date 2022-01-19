Iggy Azalea evini 6,2 milyon dolara satıyor

Ünlü rap şarkıcısı Iggy Azalea, çocuk oyun alanı yaptırmak için komşularından inşaat izni çıkmayınca evini satmaya karar verdi. Azalea, evini bir milyon dolar karla satışa çıkardı.

Haberler - ntv.com.tr 19.01.2022 - 12:09 | Son Güncelleme : 19.01.2022 - 12:16

Iggy Azalea evini 6,2 milyon dolara satıyor - 1

Ünlü rap şarkıcısı Iggy Azalea, ABD’nin California eyaletinde yer alan Hidden Hills şehrindeki evini 6,2 milyon dolara satıyor.

31 yaşındaki dünyaca ünlü Avustralyalı rap’çi, bir yıldan daha kısa bir süre önce, bu evi 5,2 milyon dolara almıştı.

Iggy Azalea evini 6,2 milyon dolara satıyor - 2

2020 yılında anne olan Azalea, evine bir çocuk oyun alanı yapmayı planladı, ancak komşularından inşaat izni çıkmayınca evi satmaya karar verdi.

Iggy Azalea evini 6,2 milyon dolara satıyor - 3

Hidden Hills, pek çok ünlünün evlerinin bulunduğu bölge olarak biliniyor. Kardashian Ailesi, Justin Bieber, Will Smith ve Drake gibi ünlülerin de burada evi var.

Iggy Azalea evini 6,2 milyon dolara satıyor - 4

Iggy Azalea’nın satmak istediği evi, yaklaşık 500 metrekare ve ahşap ağırlıklı inşa edilmiş.

Iggy Azalea evini 6,2 milyon dolara satıyor - 5

Beş yatak odası ve beş banyosu olan evin profesyonel şef mutfağı da bulunuyor.

Iggy Azalea evini 6,2 milyon dolara satıyor - 6

Lüks mülkün içinde aynı zamanda bir de çalışma ofisi yer alıyor.

Iggy Azalea evini 6,2 milyon dolara satıyor - 7

Bir yatak odası, bir banyosu ve mutfağı olan misafir binası da bulunuyor.

Iggy Azalea evini 6,2 milyon dolara satıyor - 8

İki katlı evde egzersiz salonu, havuz, spa ve dört araçlık bir garaj da var.

Iggy Azalea evini 6,2 milyon dolara satıyor - 9

İşte Iggy Azalea'nın satmak istediği evinin fotoğrafları...

Iggy Azalea evini 6,2 milyon dolara satıyor - 10
Iggy Azalea evini 6,2 milyon dolara satıyor - 11
Iggy Azalea evini 6,2 milyon dolara satıyor - 12
Iggy Azalea evini 6,2 milyon dolara satıyor - 13
Iggy Azalea evini 6,2 milyon dolara satıyor - 14
Iggy Azalea evini 6,2 milyon dolara satıyor - 15
Iggy Azalea evini 6,2 milyon dolara satıyor - 16
Iggy Azalea evini 6,2 milyon dolara satıyor - 17
Iggy Azalea evini 6,2 milyon dolara satıyor - 18
Iggy Azalea evini 6,2 milyon dolara satıyor - 19
Iggy Azalea evini 6,2 milyon dolara satıyor - 20
Iggy Azalea evini 6,2 milyon dolara satıyor - 21
Iggy Azalea evini 6,2 milyon dolara satıyor - 22
Iggy Azalea evini 6,2 milyon dolara satıyor - 23
Iggy Azalea evini 6,2 milyon dolara satıyor - 24
Iggy Azalea evini 6,2 milyon dolara satıyor - 25
Iggy Azalea evini 6,2 milyon dolara satıyor - 26
Iggy Azalea evini 6,2 milyon dolara satıyor - 27
Iggy Azalea evini 6,2 milyon dolara satıyor - 28
Iggy Azalea evini 6,2 milyon dolara satıyor - 29
Iggy Azalea evini 6,2 milyon dolara satıyor - 30
Iggy Azalea evini 6,2 milyon dolara satıyor - 31
Iggy Azalea evini 6,2 milyon dolara satıyor - 32
Iggy Azalea evini 6,2 milyon dolara satıyor - 33
Iggy Azalea evini 6,2 milyon dolara satıyor - 34
Iggy Azalea evini 6,2 milyon dolara satıyor - 35
Iggy Azalea evini 6,2 milyon dolara satıyor - 36
Iggy Azalea evini 6,2 milyon dolara satıyor - 37
Iggy Azalea evini 6,2 milyon dolara satıyor - 38
Iggy Azalea evini 6,2 milyon dolara satıyor - 39
Iggy Azalea evini 6,2 milyon dolara satıyor - 40
Iggy Azalea evini 6,2 milyon dolara satıyor - 41
Iggy Azalea evini 6,2 milyon dolara satıyor - 42
Iggy Azalea evini 6,2 milyon dolara satıyor - 43

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