İhanet iddiaları sonrası gerçek ortaya çıktı: Can Yaman ve Diletta Leotta tatilde
Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan karelerin ardından aldatılma iddialarıyla gündeme gelen Can Yaman ile Diletta Leotta birlikte tatile çıktı. İhanet iddialarına sebep olan Leotta'nın iş insanı Ryan Friedkin ile samimi pozlarının ise yeni olmadığı daha önce çekildiği açıklandı.
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07.05.2021 - 10:25
Geçtiğimiz günlerde İtalya'daki oturum izni için birkaç günlüğüne İstanbul'a gelen Can Yaman, Roma'ya döner dönmez sevgilisine koştu.
Diletta Leotta, iş insanı Ryan Friedkin ile samimi pozlarının yayınlanmasının ardından Can Yaman ile tatilde görüntülendi.
İhanet iddilarına neden olan fotoğrafların yeni değil eski olduğu açıklandı.
Evlilik planları yapan Yaman ile Leotta Como Gölü'ndeki kareleri İtalyan medyasında yayınlandı.
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