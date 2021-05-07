İhanet iddiaları sonrası gerçek ortaya çıktı: Can Yaman ve Diletta Leotta tatilde

Geçtiğimiz günlerde İtalya'daki oturum izni için birkaç günlüğüne İstanbul'a gelen Can Yaman, Roma'ya döner dönmez sevgilisine koştu.

Diletta Leotta, iş insanı Ryan Friedkin ile samimi pozlarının yayınlanmasının ardından Can Yaman ile tatilde görüntülendi.

İhanet iddilarına neden olan fotoğrafların yeni değil eski olduğu açıklandı.





