İki bacağı ampute model Lauren Wasser işe döndü

Haberler 09.01.2022 - 13:53
Geçirdiği toksik şok sendromu nedeniyle 10 yıl önce bacaklarını kaybeden Amerikalı model Lauren Wasser, modelliğe kaldığı yerden devam ediyor.
İki bacağı da ampute edilen 33 yaşındaki Wasser, Malibu sahilinde fotoğraf çekimine katıldı.
Wasser, altın rengi protez bacaklarıyla objektif karşısına geçti.
Wasser, 2012 yılında şaşırtıcı bir sebepten ötürü bacaklarını kaybetti. Hastaneye grip şikayetiyle giden Wasser'in, muayene sonrasında grip olmadığı, bakterilerin salgıladığı toksinler sonucunda meydana gelen toksik şok sendromuna sahip olduğu görüldü.
Wasser, enfeksiyonu, vajinal tampondan kapmıştı. Vajinal tampon saatlerce kullanıldığı takdirde çeşitli nedenlerden toksik şok sendromuna neden oluyor Sendromun sonucunda ünlü model bir hafta komada kaldı. Uyanmasının hemen ardından sağ bacağı ampüte edildi. Henüz 24 yaşındaydı.
Lauren başına gelenlerden sonra bütün kadınları konu hakkında uyarmaya başladı. Wasser, “Birkaç ay içinde diğer bacağımın da ampüte edilme ihtimali var. Bunu hiçbir kadının yaşamaması için herkesi uyarmaya çalışıyorum” dedi. Öyle de oldu, Wasser'in diğer bacağı da kısa sonra kesildi.
Wasser, kullandığı hijyenik tampon markasına karşı büyük bir savaş başlattı. Ünlü model, “Vajina, birçok hayati organımızı etkiliyor. Tüketicilerin vajinal tamponların nelere yol açabileceğini bilmeleri gerekiyor” dedi.
İki bacağı da ampute edilen Wasser, “Hayat yeniden farklılaşmak üzere! Mücadelemden vazgeçmeyeceğim ve hayata yeni bir sayfa açmaya hazırım” mesajını verdi.
Vajinal tamponun kullanım talimatlarına uyulmadığında ortaya çıkan bu sendromun sebebi genellikle tamponların uzun süre vajinada bırakılması olabiliyor. Toksik şok sendromu, bakteriler için oldukça iyi bir besiyeri oluşturan kanın vajinada uzun süre beklemesi sonucunda genital bölgede normal şartlarda bir soruna yol açmadan bulunan bakterilerin hızla çoğalarak yaydıkları toksinlerin kadının kanına geçmesi sonucu oluşuyor.
Semptomları çok hızlı bir şekilde ortaya çıkabilen toksik şok sendromunun belirtileri gribe benziyor. Bu belirtiler arasında;