İki bacağı ampute model Lauren Wasser işe döndü

Lauren başına gelenlerden sonra bütün kadınları konu hakkında uyarmaya başladı. Wasser, “Birkaç ay içinde diğer bacağımın da ampüte edilme ihtimali var. Bunu hiçbir kadının yaşamaması için herkesi uyarmaya çalışıyorum” dedi. Öyle de oldu, Wasser'in diğer bacağı da kısa sonra kesildi.