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İkinci bir şansla hayata tutunan hayvanlar (4 Ekim Hayvanları Koruma Günü)

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Sokakta yaşayan hayvanlar bazen kendi hatalarından bazen de insanlardan kaynaklı sorunlar yaşıyorlar. Bazı hayvan severlerin sokaktan yaralı olarak buldukları hayvanların tedavilerini yaptırıp evlerini açtılar. İşte 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde bakıma muhtaç hayvanların bulunduklarında çekilen ve ikinci yaşamlarında çekilen fotoğrafları...

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    Sokakta yaşayan hayvanlar bazen kendi hatalarından bazen de insanlardan kaynaklı sorunlar yaşıyorlar.
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    Bazı hayvanseverler sokaktan yaralı olarak buldukları kedilerin tedavilerini yaptırıp evlerini aldılar.
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    İşte bakıma muhtaç hayvanların bulunduklarında çekilen ve ikinci yaşamlarında çekilen fotoğrafları...
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