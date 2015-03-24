İkinci bir şansla hayata tutunan hayvanlar (4 Ekim Hayvanları Koruma Günü)
ntv.com.tr
Sokakta yaşayan hayvanlar bazen kendi hatalarından bazen de insanlardan kaynaklı sorunlar yaşıyorlar. Bazı hayvan severlerin sokaktan yaralı olarak buldukları hayvanların tedavilerini yaptırıp evlerini açtılar. İşte 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde bakıma muhtaç hayvanların bulunduklarında çekilen ve ikinci yaşamlarında çekilen fotoğrafları...
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1Sokakta yaşayan hayvanlar bazen kendi hatalarından bazen de insanlardan kaynaklı sorunlar yaşıyorlar.
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2Bazı hayvanseverler sokaktan yaralı olarak buldukları kedilerin tedavilerini yaptırıp evlerini aldılar.
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3İşte bakıma muhtaç hayvanların bulunduklarında çekilen ve ikinci yaşamlarında çekilen fotoğrafları...
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