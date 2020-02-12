İlayda'nın başı İpek ile dertte (Jet Sosyete 12. bölüm ayrıntıları)

Gülse Birsel imzalı, BKM yapımı komedi dizisi Jet Sosyete, puhutv.com’daki üçüncü sezonuna cuma günü yanına girecek 12’nci bölümüyle devam ediyor. 14 Şubat’ta izlenebilecek dizinin konuk oyuncusu, Ozan’ın (Sarp Apak) sevgilisi İpek’i oynayacak olan Ezgi Mola. İşte Jet Sosyete 12. yeni bölüm ayrıntıları....

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Jet Sosyete’de bu hafta, Ozan’ın yeni sevgilisi İpek, eğlencesi ve samimiyetiyle sitedeki herkesin gözdesi haline gelir.


Jet Sosyete 3. sezon 12. yeni bölüm fragmanı (Tıkla izle) 

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İlayda’yla tanışan İpek, Ozan’ın eski nişanlısı olduğunu öğrenince İlayda’yı bir tehdit olarak görmeye başlar.

Jet Sosyete 3. sezon 12. bölüm 2. fragmanı (Tıkla izle)

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İlayda, İpek’in onu öldürmekle tehdit ettiğini kimseyi inandıramaz ve çevresinden paranoyak muamelesi görür.
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Öte yandan Cengiz, devletin değeri beş milyonun üzerinde olan evlerden alacağı vergiyi öğrenince dünya başına yıkılır.

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Gizem ve Zahide, Cengiz’in vergisini ödemesi için kurnaz bir plan yapar.

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puhutv.com kullanıcıları; Jet Sosyete’nin yeni bölümlerine herhangi bir üyelik olmaksızın puhutv.com adresinden, puhutv iOS ve Android uygulamasından, Apple TV ve Smart TV'den ulaşabilir, diziyi zaman ve mekandan bağımsız izleyebilir.
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puhutv.com’a üye olunduğunda ise bazı özel avantajlardan ve ‘kaldığın yerden izle’ seçeneğinden faydalanmak mümkün.

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Her cuma yeni bölümle izleyicilerinin karşısına çıkacak Jet Sosyete’nin önceki tüm bölümleri de puhutv.com'dan ücretsiz olarak izlenebiliyor.
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Jet Sosyete 3. sezon 12. yeni bölüm fragmanı (Tıkla izle) 
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Jet Sosyete 3. sezon 12. bölüm 2. fragmanı (Tıkla izle)

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Jet Sosyete 12. yeni bölüm fotoğrafları
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