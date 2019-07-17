İlk siyahi eşcinsel Emmy adayı Billy Porter tarihe geçti
ntv.com.tr
Eşcinsel kimliğini gizlemeyen Billy Porter, Emmy’de drama dalında En İyi Erkek Oyuncu adayı gösterilen ilk siyahi eşcinsel olarak tarihe geçti.
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171. Emmy Ödülleri için adaylar dün açıklandı. Amerikalı oyuncu Billy Porter, Pose dizisindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu dalında aday gösterilen isimler arasına girdi.
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49 yaşındaki Broadway tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, kazandığı adaylıkla şimdiden tarihe geçti. Eşcinsel olduğunu gizlemeyen Porter, Emmy’de drama dalında En İyi Erkek Oyuncu adayı gösterilen ilk siyahi eşcinsel oldu.
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Porter; Emmy ödülü için Jason Bateman (Ozark), Sterling K. Brown (This Is Us), Kit Harington (Game of Thrones), Bob Odenkirk (Better Call Saul) ve Milo Ventimiglia (This Is Us) ile yarışacak.
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Adaylığının açıklanmasının ardından People dergisine konuşan Porter, “Nefesim kesildi. Çok heyecanlıyım. İnanılmaz bir duygu” diyerek hislerini dile getirdi.
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30 yıldır oyunculuk yaptığını dile getiren Porter, “Eşcinselliğimi açık yaşıyor oluşum bana bir sorumluluk yüklüyor. İçinde bulunduğum iş hayatı, çoğu zaman güvercinlerin bulunduğu bir kutuya konduğun yer gibi. Bu kutunun dışında olduğum için mutluyum. Dizideki karakterim Pray Tell'in üç boyutlu bir insan olmasına sevindim” ifadesini kullandı.
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Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık da yapan Porter, bir pop şarkıcısı olarak kariyerine başlamadan önce, Grease ve Smokey Joe's Cafe gibi Broadway prodüksiyonlarında tiyatro şarkıcısı olarak önemli bir ün kazandı. 1996 yılında First Wives' Club filmi için yaptığı Love Is On The Way adlı soundtrack çok ses getirdi.
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7Katıldığı etkinliklerde kendine has giyim tarzıyla dikkat çeken Porter, en son 91. Oscar Ödül Töreni (Oscar 2019) kırmızı halısında öne çıkmıştı.
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8Ünlü oyuncu, geceye Christian Siriano imzalı smokinle Sindrella elbisesinin birleşimi şeklindeki kıyafetle katılmıştı. Kıyafeti bazı moda editörleri tarafından “erkeklik ve kadınlık üzerine bir oyun” olarak tanımlanarak, sert Hollywood kıyafet kurallarına meydan okuma, sınırları zorlama olarak nitelendirilmişti.
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Porter, Oscar kırmızı halısındaki kıyafeti hakkında konuşurken, “Kadın kıyafeti giyen bir eşcinsel değilim, elbise giyen bir erkeğim” demişti.
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14 Ocak 2017’de Adam Smith ile evlenen Porter, 76. Altın Küre Ödülleri kırmızı halısında da pembe bir pelerinle boy göstermişti.
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11İşte Porter'ın kırmızı halıdaki ilginç kostümlerinden bazıları...
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