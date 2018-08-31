İlker Kaleli: Devreleri yakmamak için ara verdim

1 Poyraz Karayel dizisinden sonra erken final yapan Dip’le kamera karşısına geçen İlker Kaleli, Esquire dergisine hakkında merak edilenleri anlattı





2 Bir süredir setlerden uzak kalan oyuncu, “Kendimi tamir etmeye ve yenilemeye çalışıyorum. Mutlaka bir şeyler öğrenmek için çabalıyorum. Şu anda hayatımın devre arasında gibiyim. İlk defa bu kadar boş vaktim oldu. Gerçekten yorulmuşum” dedi.





3 Hayatı sorguladığını da belirten Kaleli, “Son 10 yıla bir bakalım; nasıl geçmiş ve ön önemlisi de kendimden memnun muyum? Arada bir yapmak lazım böyle. Hem insan hem de oyuncu olarak. Bedenin de, ruhun da bir havalanması gerekiyor" dedi.





4 Kaleli sözlerine şöyle devam etti: Her ne kadar keyif alarak yapsam da üst üste dizi insanı yoruyor. Devreleri yakmamak adına biraz yok olmak, ara vermek lazım.