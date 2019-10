IMDb derledi: Filmlerden ve dizilerden kostüm önerileri

1 Regina King / Watchmen (2019)

2 David Gyasi ve Tamzin Merchant / Carnival Row (2019)

3 Joaquin Phoenix / Joker (2019)

4 Eiza González / Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw (2019)

5 Matt Bomer ve Matthew Zuk / Doom Patrol (2019)

6 Eva Green / Dumbo (2019)

7 Orlando Bloom / Carnival Row (2019)

8 Ruth Wilson / His Dark Materials (2019)

9 Will Smith ve Nasim Pedrad / Aladdin (2019)

10 Nathan Mitchell / The Boys (2019)

11 Brian Gleeson / Hellboy (2019)

13 Lupita Nyong'o, Winston Duke, Evan Alex ve Shahadi Wright Joseph / Us (2019)

14 Michael Sheen ve David Tennant / Good Omens (2019)

15 Lucy Liu / Why Women Kill (2019)

16 Cara Delevingne / Carnival Row (2019)

17 The Masked Singer (2019)

18 Eden Duncan-Smith ve Dante Crichlow / See You Yesterday (2019)

19 Mena Massoud / Aladdin (2019)

20 Carl Weathers / The Mandalorian (2019)

21 Anthony Daniels, Oscar Isaac, John Boyega, Daisy Ridley ve Joonas Suotamo / Star Wars: The Rise of Skywalker (2019)

22 Jeremy Renner / Avengers: Endgame (2019)

23 Brie Larson in Captain Marvel (2019)

24 Chris Hemsworth ve Tessa Thompson / Men in Black: International (2019)

25 Maya Hawke, Joe Keery ve Gaten Matarazzo / Stranger Things (2016)

26 Lupita Nyong'o / Us (2019)

27 Jackson A. Dunn / Brightburn (2019)

28 Rosa Salazar / Alita: Battle Angel (2019)

29 Jason Tobin ve Rich Ting / Warrior (2019)

30 Natasha Lyonne /Russian Doll (2019)

31 Isabela Moner / Dora and the Lost City of Gold (2019)

32 Keanu Reeves / Toy Story 4 (2019)

33 Patricia Arquette ve Joey King / The Act (2019)

34 Matt Berry/ What We Do in the Shadows (2019)

35 Dominique McElligott / The Boys (2019)

36 Mark Proksch / What We Do in the Shadows (2019)

37 Kayvan Novak / What We Do in the Shadows (2019)

38 Jack Bannon / Pennyworth (2019)

39 Diane Guerrero ve Riley Shanahan/ Doom Patrol (2019)

40 Gentleman Jack (2019)

41 Dianne Doan / Warrior (2019)

42 Lin-Manuel Miranda / His Dark Materials (2019

43 Ginnifer Goodwin / Why Women Kill (2019)

44 Antony Starr, Jaden Martin ve Anton Gillis-Adelman / The Boys (2019)

45 Ji-Hoon Ju / Kingdom (2019)

46 Naomi Scott / Aladdin (2019)

47 Kieran Bew ve Tom Weston-Jones / Warrior (2019)

48 James Corden ve Francesca Hayward / Cats (2019)

49 Danny DeVito / Dumbo (2019)

50 Ann Cusack ve Erin Moriarty / The Boys (2019)

51 Johnny Weir / The Masked Singer (2019)

52 Emma Thompson / Men in Black: International (2019)

53 Jason Statham ve Dwayne Johnson / Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw (2019)

54 Lesley Nicol ve Sophie McShera / Downton Abbey (2019)

55 Sasha Lane / Hellboy (2019)

56 Mats Blomgren, Lars Väringer, Anna Åström ve Isabelle Grill / Midsommar (2019)

57 Suranne Jones ve Gemma Whelan / Gentleman Jack (2019)

58 David Harbour / Hellboy (2019)

59 Gemma Jones / Gentleman Jack (2019)

60 Seung-ryong Ryu ve Jong-soo Kim / Kingdom (2019)

61 Mahershala Ali, Tony Guerrero ve Marcus J. Parker / Alita: Battle Angel (2019)

62 Charles Baker ve Matt Jones / El Camino: A Breaking Bad Movie (2019)

63 Hoon Lee ve Olivia Cheng / Warrior (2019)

64 Aaron Paul / El Camino: A Breaking Bad Movie (2019)

65 Joivan Wade / Doom Patrol (2019)

66 Tom Holland / Spider-Man: Far from Home (2019)

67 Helen Mirren / Catherine the Great (2019)

68 Jennifer Lawrence ve Sophie Turner / Dark Phoenix (2019)

69 Esme Creed-Miles / Hanna (2019)

70 Jake Gyllenhaal / Spider-Man: Far from Home (2019)

74 Samuel L. Jackson, Cobie Smulders ve Tom Holland / Spider-Man: Far from Home (2019)

75 Halle Berry / John Wick: Chapter 3 - Parabellum (2019)

76 Marwan Kenzari / Aladdin (2019)

77 Natasia Demetriou / What We Do in the Shadows (2019)

78 Milla Jovovich / Hellboy (2019)

79 Zachary Levi, Grace Fulton, Jovan Armand, Jack Dylan Grazer, Ian Chen ve Faithe Herman / Shazam! (2019)

80 Pedro Pascal / The Mandalorian (2019)

81 Keanu Reeves ve Lance Reddick / John Wick: Chapter 3 - Parabellum (2019)

82 The Masked Singer (2019)

84 Jessie T. Usher / The Boys (2019)

85 Danny DeVito, Colin Farrell ve Nico Parker / Dumbo (2019)

86 Linda Hamilton, Natalia Reyes ve Mackenzie Davis / Terminator: Dark Fate (2019)

87 Angelina Jolie / Maleficent (2014)

88 Jason Flemyng / Pennyworth (2019)

90 Dave Bautista ve Alexandra Henrikson / What We Do in the Shadows (2019)

91 Elizabeth McGovern, Michelle Dockery ve Laura Carmichael / Downton Abbey (2019)