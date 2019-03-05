IMDb’de kadın oyuncular zirvede

Türkiye'de sadece Socipol'ün kaydını tuttuğu verilere göre IMDb sıralamasında ilk 10 bin isim arasında yer almak büyük bir prestij göstergesi ve uluslararası bilinirliğin işareti olarak kabul ediliyor. Türk oyuncular listesinde ilk 50 isim arasında en çok yükselen isim 56 bin sıra birden yükselerek globalde 17 bininci Türk oyuncular içinde 45'inci olan Aybüke Pusat. Bu hafta birinciliği göğüsleyen Dilan Çiçek Deniz de 12 bin 803 sıra, ikinci olan Beren Saat de 15 bin sıra yükseldiler.