IMDb’de kadın oyuncular zirvede
IMDb Starmetre sonuçlarına göre Türk kadın oyuncular, uzun bir aradan sonra ilk defa erkek oyuncuların açık ara önüne geçti. Dilan Çiçek Deniz ve Beren Saat, Kıvanç Ttalutuğ'u geçti.
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1Dün açıklanan IMDb Starmetre sonuçlarına göre Türk kadın oyuncular, uzun bir aradan sonra ilk defa erkek oyuncuların açık ara önüne geçti. Listenin ilk 10 isminden 7si, İlk 15 isminden 11’i, ilk 25 isminden 19’u kadın oyunculardan oluştu.
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Dilan Çiçek Deniz kariyer rekorunu kırdı
Eğlence sektörünün datasını analiz eden Socipol'ün verilerine göre, Dilan Çiçek Deniz, 11 milyonu aşkın isim arasında 2303. Olarak Türk oyuncular içinde birinci oldu. Bu sıralama Deniz’in kariyerindeki en iyi sıralama. Dilan Çiçek Deniz daha önce en çok 11 bininciliğe yükselebilmişti. Dilan Çiçek Deniz’in ortalama IMDb sıralaması ise 29 binlerde.
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Dilan Çiçek Deniz ve Beren Saat, Tatlıtuğ'u geçti
Socipol’ün verilerinde dikkat çeken bire diğer husus ise uzun zamandır listenin zirvesinde yer alan Kıvanç Tatlıtuğ’un Dilan Çiçek Deniz ve Beren Saat’in ardından üçüncü olabilmesi. The Protector dizisiyle IMDb starmetre rekorunu halen elinde bulunduran Ayça Ayşin Turan da bu hafta 2904'üncü olarak Türk oyuncular içinde dördüncü olabildi.
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Kadın oyuncuların zaferi
Bu hafta IMDb listesinde kadın oyuncular, erkek oyunculara büyük üstünlük gösterdiler. Listenin ilk 10’unda Kıvanç Tatlıtuğ, Çağatay Ulusoy ve Nuri Bilge Ceylan dışındaki tüm isimler kadın oyunculardan oluşuyor. Bu ilk 10 isim arasında Dilan Çiçek Deniz, Beren Saat ve Ayça Ayşin Turan dışında Yasemin Kay Allen, Bensu Soral, Hazar Ergüçlü ve Belçim Bilgin bulunuyor. Aynı zamanda listenin ilk 15 ismine de yukarıdaki isimler dışında katılan Haluk Bilginer haricinde, liste hep kadın oyunculardan oluşuyor. Listenin ilk 25’ine ise 23. ve 24. sıradan Cem Yılmaz ve Fahri Yardım girebilmiş. Diğer oyuncuların tamamı kadın.
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İlk 50 isim arasında en çok yükselen Aybüke Pusat
Türkiye'de sadece Socipol'ün kaydını tuttuğu verilere göre IMDb sıralamasında ilk 10 bin isim arasında yer almak büyük bir prestij göstergesi ve uluslararası bilinirliğin işareti olarak kabul ediliyor. Türk oyuncular listesinde ilk 50 isim arasında en çok yükselen isim 56 bin sıra birden yükselerek globalde 17 bininci Türk oyuncular içinde 45'inci olan Aybüke Pusat. Bu hafta birinciliği göğüsleyen Dilan Çiçek Deniz de 12 bin 803 sıra, ikinci olan Beren Saat de 15 bin sıra yükseldiler.