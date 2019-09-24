İnci Türkay ve Atilla Saral Londra’da evlendi

Türkay Londra’da eğitim verirken Saral ise Asos’ta yaşıyor. Sürekli Londra’ya giden Saral, daha önce verdiği bir röportajda, “İmza şart değil. Evlenmedik ve çok mutluyuz. 11 yıl dayanmayan evlilikler var. Biz hem arkadaş, hem dost hem de sevgiliyiz. Hayatı güzel paylaşıyoruz” demişti.