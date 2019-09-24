İnci Türkay ve Atilla Saral Londra’da evlendi
Oyuncu çift İnci Türkay ve Atilla Saral 11 yıllık birlikteliğini Londra’da düzenlenen sade bir törenle resmileştirdi.
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Ünlü oyuncular İnci Türkay ve Atilla Saral Londra’da sade bir törenle evlendi.
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Sihirli Annem dizisiyle tanınan Türkay ile model ve sinema oyuncusu Saral, 11 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı.
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Cumartesi günü gerçekleşen törene, sadece ünlü çiftin yakın çevresi katıldı.
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2004 yılında iş insanı Ahmet Eroğlu’yla evlenen Türkay’ın bu evlilikten Ali adında bir oğlu bulunuyor. Türkay ile Eroğlu 2009’da boşandı.
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Türkay Londra’da eğitim verirken Saral ise Asos’ta yaşıyor. Sürekli Londra’ya giden Saral, daha önce verdiği bir röportajda, “İmza şart değil. Evlenmedik ve çok mutluyuz. 11 yıl dayanmayan evlilikler var. Biz hem arkadaş, hem dost hem de sevgiliyiz. Hayatı güzel paylaşıyoruz” demişti.