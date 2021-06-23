İngiliz yıldız Katie Price estetik için yine Türkiye'yi seçti

23.06.2021 - 06:56 | Son Güncelleme : 23.06.2021 - 06:58
145 BİN LİRAYA MAL OLDU
The Mirror gazetesinin haberine göre, nişanlısı Carl Woods ile birlikte İstanbul’a gelen Price, kaş kaldırma ve yüz askısı işlemi ile diş estetiği de yaptırdı. Bu operasyonların yağ aldırmayla birlikte Price’a 12 bin sterline (145 bin TL) mal olduğu belirtildi.
AMELİYATI YOUTUBE'DA YAYINLAYACAK
Geçen hafta, Price’ın yaptırdığı estetik uygulamaları hayranlarına göstermek amacıyla yağ aldırma ameliyatını filme alacağı ortaya çıktı.Haziran ayı başında Türkiye’ye gelen ve bıçak altına yatan Price ile ilgili The Sun gazetesine konuşan bir kaynak, “Katie hayranlarına karşı dürüst olmaktan asla korkmadı ve YouTube kanalında her şeyi belgelemek istiyor. Hayranlarını ameliyathaneye almak ve onlara ameliyat olmanın kanlı gerçekliğini, inişleri ve çıkışları ile göstermeyi amaçlıyor” dedi. Price’ın sözcüsü de ameliyatlarının filme alındığını doğruladı.
Beş çocuk annesi Price, geçen yıl Türkiye tatilinde iki ayağını birden kırdıktan sonra egzersiz yapamadığı için kilo vermenin tek yolunun liposuction olduğunu düşünüyor ve bunu her fırsatta dile getiriyor.
Price, daha önce verdiği bir röportajda bunu, altıncı çocuğa kendini hazırlamak için yaptığını söylemişti.
ALTINCI KEZ HAMİLE
Öte yandan ünlü yıldız, mart ayında, altıncı çocuğuna hamile olduğunu duyurmuştu. Kendisinden 10 yaş genç sevgilisi ile ilk bebeklerini bekleyen Price, mutluluğunu sosyal medyadan paylaşmış, "Sağlıklı ve mutlu. Bu hissettiğim en güzel duygu" diye yazmıştı. Ardından da sevgilisi Carl Woods'a "Benim bir parçam olduğun için teşekkür ederim" diye seslenmişti.
Price’ın en büyük çocuğu Dwight Yorke ile evliliğinden dünyaya gelen 18 yaşındaki Harvey. Peter Andre ile evliliğinden 15 yaşında Junior ve 13 yaşında Princess adlı iki çocuğu var. Price’ın eski eşi Kieran Hayler'dan da 7 yaşında Jett ve 6 yaşında Bunny adında iki oğlu bulunuyor.