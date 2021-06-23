İngiliz yıldız Katie Price estetik için yine Türkiye'yi seçti

Beş çocuk annesi Price, geçen yıl Türkiye tatilinde iki ayağını birden kırdıktan sonra egzersiz yapamadığı için kilo vermenin tek yolunun liposuction olduğunu düşünüyor ve bunu her fırsatta dile getiriyor.

Price, daha önce verdiği bir röportajda bunu, altıncı çocuğa kendini hazırlamak için yaptığını söylemişti.