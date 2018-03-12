İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Prens Harry’nin nişanlısı Meghan Markle ile ilk kez resmi bir etkinliğe katıldı
ntv.com.tr, AFP
İngiltere'de her yıl 12 Mart't kutlanan "İngiliz Milletler Topluluğu Günü" ülkenin siyasi figürlerini ve Kraliyet Ailesi'ni Londra'da bir araya getirdi. Westminster’daki Aziz Peter Kilisesi’nde düzenlenen resepsiyona İngiltere Başbakanı Theresa May'in yanısıra, Kraliçe 2. Elizabeth, Prens William, Kate Middleton, Prens Harry ve Meghan Markle katıldı. Yapılan tören Kraliçe’nin Markle ile birlikte katıldığı ilk resmi etkinlik oldu.
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1İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Prens William ve gelecek ay doğum yapması beklenen hamile eşi Kate Middleton, Prens Harry ve nişanlısı Meghan Markle, Londra’daki “İngiliz Milletler Topluluğu Günü”nü kutlamak için bir araya geldi.
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Westminster’da yer alan Aziz Peter Kilisesi’nde yapılan resmi tören ile 2. Elizabeth, 36 yaşındaki ABD’li oyuncuyla ilk kez bir resmi etkinliğe katılmış oldu.
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“BÜYÜK GÜN İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM”
Markle, törende okul çağındaki çocuklarla sohbet etti. Küçük bir hayranın Prens Harry ile yapılacak düğünü hakkındaki soruya, ”Büyük gün için çok heyecanlıyım” yanıtını verdi.
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İngiltere kraliyet ailesinin veliahtı Prens Harry ile ABD’li oyuncu Meghan Markle’ın 2 bin 640 davetlinin katılacağı düğün töreni 19 Mayıs’ta St. George's Şapeli'nde gerçekleşecek.
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5Törenden kareler...
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