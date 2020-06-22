İngiltere veliaht Prensi William 38’inci doğum gününü kutladı

İngiltere tahtının gelecekteki kralı Prens William, dün 38 yaşına girdi. William'ın doğum günü kutlaması için kraliyetin sosyal medya hesaplarından aile fotoğrafları paylaşıldı.

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ntv.com.tr - DHA 22.06.2020 - 12:00

İngiltere tahtının gelecekteki kralı Prens William, dün 38 yaşına girdi. Prens William’ın doğum günü için babası Prens Charles, ikilinin fotoğrafını yayınlayarak oğlunun doğum günü kutladı.

Prens Charles ve eşi Camilla'nın Clarence House adlı Instagram hesabından yapılan paylaşımda, baba oğulun fotoğrafının geçen yıl aralık ayında çekildiği belirtildi.

Prens William ve eşi Kate Middleton'ın Kensington Royal adlı Instagram hesabından da Prens'in üç çocuğuyla fotoğrafları paylaşıldı.

William'ın, çocukları Prens George (6), Prenses Charlotte (5) ve Prens Louis (2) ile çekilen fotoğraflarına 2 milyonun üzerinde beğeni yağarken, doğum gününü kutlayanlara da teşekkür edildi.

İngiltere tahtının varisi veliaht Prens William, 21 Haziran 1982 yılında dünyaya geldi. Hem Babalar Günü'nü hem de doğum gününü kutlayan Prens William’a kraliyet ailesinden de tebrik yağdı.