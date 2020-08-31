İngiltere'de Photoshop yasası tartışılıyor

İngiltere'de hazırlanan bir yasa tasarısı, ünlülerin fotoğrafları üzerinde oynamasını yasaklamayı içeriyor. Değiştirilmiş görüntülerin, güzelliğin "çarpık bir görünümünü" oluşturduğu ve bir ruh sağlığı krizini körüklediği iddiasıyla Photoshop'lu fotoğrafların sosyal medyada paylaşılması engellenebilir.

ntv.com.tr 31.08.2020 - 11:26

İngiltere'de Photoshop yasası tartışılıyor - 1

İngiltere, ünlülerin vücut şeklini değiştirmek için görsellerinde Photohop yapmalarını yasaklamayı konuşuyor. Muhafazakar milletvekili Dr. Luke Evans, ünlülerin fotoğrafları üzerinde oynamasını yasaklayacak bir yasa tasarısı hazırladı.

İngiltere'de Photoshop yasası tartışılıyor - 2

Evans, değiştirilmiş Instagram görüntülerinin güzelliğin "çarpık bir görünümünü" oluşturduğunu ve bir ruh sağlığı krizini körüklediğini söyledi.

İngiltere'de Photoshop yasası tartışılıyor - 3

Milletvekilinin hazırladığı tasarı, sosyal medya yıldızlarını ve reklamcıları büyük ölçüde değiştirilmiş görselleri etiketlemeye zorluyor.

İngiltere'de Photoshop yasası tartışılıyor - 4

Evans, çocukların "sahte bir mükemmellik dünyasına" götürüldüğünü söyleyen pek çok kişinin desteğini aldı.

İngiltere'de Photoshop yasası tartışılıyor - 5

GERÇEK İLE PHOTOSHOP'LU FOTOĞRAF FARKI

Yakın dönemin en çok konuşulan Photoshop harikası fotoğrafı Khloe Kardashian'a ait. Aynı kıyafetle çekilen video ve fotoğraf arasındaki büyük fark hemen göze çarpıyor. Soldaki üzerinde oynanmış fotoğraf, sağdaki ise Kardashian'ın normal halini gösteren video. 

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