İngiltere'de Photoshop yasası tartışılıyor

GERÇEK İLE PHOTOSHOP'LU FOTOĞRAF FARKI

Yakın dönemin en çok konuşulan Photoshop harikası fotoğrafı Khloe Kardashian'a ait. Aynı kıyafetle çekilen video ve fotoğraf arasındaki büyük fark hemen göze çarpıyor. Soldaki üzerinde oynanmış fotoğraf, sağdaki ise Kardashian'ın normal halini gösteren video.