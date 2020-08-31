İngiltere'de Photoshop yasası tartışılıyor

ntv.com.tr 31.08.2020 - 11:26
İngiltere, ünlülerin vücut şeklini değiştirmek için görsellerinde Photohop yapmalarını yasaklamayı konuşuyor. Muhafazakar milletvekili Dr. Luke Evans, ünlülerin fotoğrafları üzerinde oynamasını yasaklayacak bir yasa tasarısı hazırladı.
Evans, değiştirilmiş Instagram görüntülerinin güzelliğin "çarpık bir görünümünü" oluşturduğunu ve bir ruh sağlığı krizini körüklediğini söyledi.
Milletvekilinin hazırladığı tasarı, sosyal medya yıldızlarını ve reklamcıları büyük ölçüde değiştirilmiş görselleri etiketlemeye zorluyor.
Evans, çocukların "sahte bir mükemmellik dünyasına" götürüldüğünü söyleyen pek çok kişinin desteğini aldı.
GERÇEK İLE PHOTOSHOP'LU FOTOĞRAF FARKI
Yakın dönemin en çok konuşulan Photoshop harikası fotoğrafı Khloe Kardashian'a ait. Aynı kıyafetle çekilen video ve fotoğraf arasındaki büyük fark hemen göze çarpıyor. Soldaki üzerinde oynanmış fotoğraf, sağdaki ise Kardashian'ın normal halini gösteren video.