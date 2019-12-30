İngiltere'den Elton John'a özür 

İngiliz hükümeti yanlışıkla aralarında siyasiler, üst düzey güvenlik yetkilileri ve sanatçıların da olduğu yeni yıl Onur Listesi'nde yer alan kişilerin adreslerini internette paylaştı.
İsimlerin yer aldığı dosya, hükümetin resmi sitesine yüklendi. Listede adreslerin de yer aldığının fak edilmesinin üzerine dosya, internet sitesinden kaldırıldı. Yaşananların ardından özür dileyen hükümet, soruşturma başlattı.
İngiltere'de Onur Listesi yeni yılda ve Kraliçe 2. Elizabeth'in doğum gününde olmak üzere iki jez yayınlanıyor.
Listede yer alan kişilere sene içinde düzenlenen törenle nişan takılıyor. Bin 97 kişiden oluşan yeni listede siyasilerin yanı sıra ünlü sanatçı Elton John da bulunuyor.