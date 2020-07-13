Instagram, Bella Hadid’den özür diledi

Babasının pasaportundan bir sayfa paylaşan Filistin asıllı model Bella Hadid'in fotoğrafını kaldıran Instagram, olayın bir yanlışlık sonucu gerçekleştiğini belirterek modelden özür diledi.
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13.07.2020 - 15:11
Filistin asıllı ABD'li model Bella Hadid, babası Mohamed Hadid'in pasaportundan nereli olduğunu da gösteren bir sayfayı Instagramın hikaye bölümünde paylaştı. Ancak Instagram kısa bir süre sonra “topluluk kuralları ihlali” gerekçesiyle paylaşımı kaldırdı. Platform, gerekçeye ‘nefret söylemine, tacize, zorbalığa ve şiddet grafiklerine izin verilmemesini’ de ekledi.
31.4 milyon takipçisi olan ünlü model, olaya sert tepki göstererek, sosyal medya platformunu ‘zorbalıkla’ suçladı: "Instagram sadece 'Babamın ve onun doğum yeri olan Filistin'in' üzerinde yazılı olduğu Amerikan pasaportunun fotoğrafını hikayemden sildi. Instagram, acaba babamın doğum yeriyle gurur duyuyor olmamın hangi bölümü ' zorbalık, taciz, cinsel veya çıplaklık içeriyor?”
“Instagram'da Filistinli olmamıza izin verilmiyor mu?” diye soran Hadid, “İnsanları susturarak tarihi silemezsin. Bu işe yaramaz" diye ekledi.
Hadid “Filistinli olmaktan gurur duyuyorum. Bugün herkes babasının ve annesinin nerede doğduğunu paylaşmalı. Nereden geldiğinle ne kadar gurur duyduğunu onlara hatırlat" dedi.
Hadid'e gelen destekten sonra Instagram, ünlü modelin paylaşımını yanlışlıkla sildiğini belirterek özür dilediklerini açıkladı.
Pasaport numarası gibi özel bilgileri içeren paylaşımlara izin vermediklerini açıklana sözcü, ancak sözcü Hadid'in paylaşımında numaranın üstü kapatıldığı için silinmemesi gerektiğini de kabul etti.
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