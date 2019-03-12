NTV

Instagram'da ünlüler 11-12 Mart 2019

Sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimlerinin sosyal medya paylaşımları...

  • 1

    Nergis Kumbasar

    "Uzun zaman sonra albümlere bakarken elime ne geçti,yıl 1993 Monaco" 


  • 2

    Nusret Gökçe


  • 3

    Ezgi Mola


  • 4

    Yavuz Seçkin

    "Peşin çalışan,veresiye yapan"


  • 5

    Thylane Blondeau


  • 6

    Salma Hayek


  • 7

    Serenay Sarıkaya

    "Harika bir tatilin sonuna geldik yine... Birbirinden güzel anılar biriktirerek..."
  • 8

    Leyla Lydia Tuğutlu


  • 9

    Burak Deniz

    "Birtakım istasyonlar.."


  • 10

    Bensu Soral


  • 11

    Hakan Yılmaz

    "Aşklarım.."


  • 12

    Aybüke Pusat


  • 13

    Gürkan Uygun


  • 14

    Burcu Kara


  • 15

    Meryem Uzerli
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