Instagram'da ünlüler 11-12 Mart 2019

Sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimlerinin sosyal medya paylaşımları...
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Nergis Kumbasar
"Uzun zaman sonra albümlere bakarken elime ne geçti,yıl 1993 Monaco"
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Nusret Gökçe
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Ezgi Mola
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Yavuz Seçkin
"Peşin çalışan,veresiye yapan"
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Thylane Blondeau
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Salma Hayek
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Serenay Sarıkaya
"Harika bir tatilin sonuna geldik yine... Birbirinden güzel anılar biriktirerek..."
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Leyla Lydia Tuğutlu
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Burak Deniz
"Birtakım istasyonlar.."
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Bensu Soral
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Hakan Yılmaz
"Aşklarım.."
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Aybüke Pusat
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Gürkan Uygun
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Burcu Kara
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Meryem Uzerli