Instagram'da ünlüler (23-24 Şubat 2020)

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sosyal medyaya da damga vurdu. Sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimlerinin derbi paylaşımları dikkat çekti. İşte ünlü isimlerin 23-24 Şubat'ta Instagram'da yaptığı paylaşımlardan bazıları...

24.02.2020 - 11:13

Pelin Akil Altan
Eser Yenenler
Hakan Hatipoğlu
Özge Özacar
Ceyda Düvenci
Anıl Altan
Pelin Öztekin
Berfu Yenenler
Gizem Hatipoğlu
Metin Hara
Zeynep Bastık

Hande Erçel

Hazar Ergüçlü
Serenay Sarıkaya
Ata Demirer
Burcu Kara
Doğa Rutkay Kamal
Fazıl Say
Can Bonomo

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER