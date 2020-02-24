Instagram'da ünlüler (23-24 Şubat 2020)

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sosyal medyaya da damga vurdu.
Sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimlerinin derbi paylaşımları dikkat çekti. İşte ünlü isimlerin 23-24 Şubat'ta Instagram'da yaptığı paylaşımlardan bazıları...
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