Instagram'da ünlüler (24 Mart 2018)
Ozan Güven'in kehribar tespihinden Şeyma Subaşı'nın kafe açma planına Instagram'da ünlüler neler paylaştı? İşte Sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimlerinin sosyal medya paylaşımları...
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1Pelin Akil
Gözlerimi bir an bile kırpmak istemiyorum burda..
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2
Ozan Güven
Kehribar
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3Şeyma Subaşı
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4Bensu Soral
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5Deniz Çakır
"günler sarmal bir yay gibi
bunu unutma
bahar annemizin yemenisindeki solgun çiçektir
bunu unutma
seni ben her yerinden öperim
bunu unutma."
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6Hayko Cepkin
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7İrem Derici
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8Avatar Atakan
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9Hira Koyuncuoğlu
"Gerçekten insanlar dediğin kadar varmış sevgilim"
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10Hande Soral
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11Rıza Kocaoğlu
"Kaybedenler Kulübü Yolda sinemalarda. Filmde Murat Menteş de var,kendisiyle oynamak çok keyifliydi"
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12Engin Altan Düzyatan