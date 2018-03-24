NTV

Instagram'da ünlüler (24 Mart 2018)

Ozan Güven'in kehribar tespihinden Şeyma Subaşı'nın kafe açma planına Instagram'da ünlüler neler paylaştı? İşte Sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimlerinin sosyal medya paylaşımları...

  • 1

    Pelin Akil
    Gözlerimi bir an bile kırpmak istemiyorum burda..
  • 2

    Ozan Güven 

    Kehribar

  • 3

    Şeyma Subaşı
  • 4

    Bensu Soral
  • 5

    Deniz Çakır
    "günler sarmal bir yay gibi
    bunu unutma
    bahar annemizin yemenisindeki solgun çiçektir
    bunu unutma
    seni ben her yerinden öperim
    bunu unutma."

  • 6

    Hayko Cepkin
  • 7

    İrem Derici
  • 8

    Avatar Atakan
  • 9

    Hira Koyuncuoğlu
    "Gerçekten insanlar dediğin kadar varmış sevgilim"
  • 10

    Hande Soral
  • 11

    Rıza Kocaoğlu

    "Kaybedenler Kulübü Yolda sinemalarda. Filmde Murat Menteş de var,kendisiyle oynamak çok keyifliydi"

  • 12

    Engin Altan Düzyatan
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