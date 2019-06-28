Instagram'da ünlüler (28-29 Haziran 2019)
Sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimlerinin sosyal medya paylaşımları...
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1Gonca Vuslateri
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2Serenay Sarıkaya
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3Şahan Gökbakar
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4Nur Fettahoğlu
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5Ferzan Özpetek
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6Hadise
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Ata Demirer
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8Bergüzar Korel
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9Alp Kırşan
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10Serel Yereli
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11Birce Akalay
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12Mine Tugay
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13Selin Şekerci
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14Danla Bilic
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15Müge Boz
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16Ezgi Mola
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17Gamze Topuz
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18Hande Yener
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19Gamze Erçel Yıldırım
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20Demet Özdemir
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21Can Yılmaz
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22Gupse Özay