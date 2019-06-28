NTV

Instagram'da ünlüler (28-29 Haziran 2019)

Sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimlerinin sosyal medya paylaşımları...

  • 1

    Gonca Vuslateri
  • 2

    Serenay Sarıkaya
  • 3

    Şahan Gökbakar


  • 4

    Nur Fettahoğlu
  • 5

    Ferzan Özpetek
  • 6

    Hadise
  • 7


    Ata Demirer
  • 8

    Bergüzar Korel
  • 9

    Alp Kırşan
  • 10

    Serel Yereli
  • 11

    Birce Akalay

  • 12

    Mine Tugay
  • 13

    Selin Şekerci

  • 14

    Danla Bilic

  • 15

    Müge Boz
  • 16

    Ezgi Mola

  • 17

    Gamze Topuz
  • 18

    Hande Yener
  • 19

    Gamze Erçel Yıldırım
  • 20

    Demet Özdemir
  • 21

    Can Yılmaz
  • 22

    Gupse Özay

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