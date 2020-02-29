Instagram’dan yeni beden algısı projesi

Milyonlarca hayranı olan gösteri ve eğlence dünyasının yıldızlarının bile hayatlarını ele geçirmesinden şikayetçi olduğu Instagram, Amerikan Ulusal Yeme Bozuklukları Birliği ve insanların mükemmel vücut fikrinde uzaklaşmaları için The Mermaid Kingdom adlı platformun kurucusu Jude Valentin ile birlikte yeni bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor.

"OLDUĞUN GİBİ GEL"

Instagram’ın en yeni girişimleri arasında olan proje ComeAsYouAre (Olduğun Gibi Gel) hashtag'i insanların sosyal medyayı daha sağlıklı bir şekilde kullanmasını hedefliyor. Proje, insanların kendilerini sosyal medyada gördükleri ile kıyaslamalarını önlemeyi hedefliyor.