Instagram’dan yeni beden algısı projesi

29.02.2020 - 09:34
Milyonlarca hayranı olan gösteri ve eğlence dünyasının yıldızlarının bile hayatlarını ele geçirmesinden şikayetçi olduğu Instagram, Amerikan Ulusal Yeme Bozuklukları Birliği ve insanların mükemmel vücut fikrinde uzaklaşmaları için The Mermaid Kingdom adlı platformun kurucusu Jude Valentin ile birlikte yeni bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor.
"OLDUĞUN GİBİ GEL"
Instagram’ın en yeni girişimleri arasında olan proje ComeAsYouAre (Olduğun Gibi Gel) hashtag'i insanların sosyal medyayı daha sağlıklı bir şekilde kullanmasını hedefliyor. Proje, insanların kendilerini sosyal medyada gördükleri ile kıyaslamalarını önlemeyi hedefliyor.
Amaçlarının sadece sosyal karşılaştırmaları önlemek olmadığını vurgulayan Instagram yöneticilerinden Dayna Geldwert, “Bunun yerine, insanlara, kendileri veya bedenleri hakkında olumsuz hissetmelerini sağlayacak içeriklerle nasıl daha iyi etkileşime geçeceklerini ve daha iyi yönetmelerine yardımcı olacak araçlar vermek istiyoruz. Ve tüm bakış açılarının geçerli ve önemli olduğunu göstermeye yardımcı olmak için çeşitli vücut tiplerini ve deneyimlerini sergileyenleri öne çıkarmak istiyoruz” dedi.
Amerika'da Ulusal Yeme Bozukluları Farkındalık Haftası için hazırlanan videoda birçok influencer, Instagram’ı nasıl daha sağlıklı bir şekilde kullandıklarını anlatıyor. Jude Valentin’in de yer aldığı videoda, mükemmel vücut sergilemek yerine ‘gerçek’ fotoğraflar paylaşıldığı vurgulanıyor.
SELENA GOMEZ
Instagram'dan en çok para kazanan ünlülerden biri olan Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, 2018 yılında Instagram hesabını üçüncü kez dondurma kararı aldı. Gomez veda notunda, “Olumsuz yorumların herkesi incitebileceğini unutmayın” ifadesini de kullandı.
HAILEY BIEBER
Gomez'in çocukluk aşkıyla evlenen model Hailey Bieber eleştirilerden bunaldığı dönemlerde uygulamayı telefonundan kaldırdı. Bieber, geçen yıl nisan ayındaki vedasında, “Birkaç günlüğüne Instagram uygulamasını telefonumdan siliyorum ve iyi geliyor. İnsanların eleştirileriyle başa çıkamadığımda bunu yapıyorum. Çünkü kötü yorumlardan kaçamıyorsunuz. Herkes, sizin düştüğünüzü görmek istiyor” ifadelerini kullandı.
LINDSAY LOHAN
Skandallar kraliçesi Lindsay Lohan zorlu dönemlerde hesabını sıfırladı.
CHANNING TATUM
Channing Tatum, geçen yaz Instagram'dan yaptığı paylaşımda sosyal medyaya bir süre ara vereceğini fakat yaratıcılığını geri kazandığında geri döneceğini belirtti.