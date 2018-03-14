İnternetin yeni fenomeni: İnsan yüzlü köpek "Yogi"
ntv.com.tr
ABD’de yaşayan Shih-tzu cinsi Yogi isimli köpek, insana benzeyen yüz hatlarıyla son günlerde internetin en çok konuşulan konularından biri geldi. Köpeğin sahibi, Chantal Desjardins, köpeğinin Leonardo DiCaprio, Ed Sheeran, Nicholas Cage gibi birçok ünlü isme benzetildiğine dair mesajlar aldığını açıkladı.
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1ABD’de yaşayan bir yaşındaki Yogi isimli köpek, insana benzeyen yüz hatlarıyla internetin yeni fenomeni oldu.
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2Badem şeklindeki kahverengi gözleri, pembe dudakları ve düşük kaşları ile Shih-tzu cinsi köpeklerin genel görümününden ayrılan Yogi, birçok ünlü isme benzetiliyor
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Köpeğin sahibi Chantal Desjardins, Yogi ve diğer köpeği Darla’nın bir fotoğrafını Facebook hesabından paylaştıktan sonra, Yogi’nin viral olduğunu ifade etti.
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27 yaşındaki kadın, Köpeğin Leponardo Dicaprio, Anthony Hopkins, Ryan Reynolds ve Ed Sheeran gibi birçok ünlü isme benzetildiğine dair her gün yüzlerce mesaj aldığını, ancak, köpeğinin ilginç görünümünü daha önce far etmediğini söyledi.
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İşte insan yüzlü Yogi ve ünlüler arasındaki benzerliği karşılaştıran sosyal medya paylaşımları...
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6Leonardo DiCaprio
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7Anthony Hopkins
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8Nicholas Cage
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9Boris Johnson
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10Ryan Reynolds
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11Zach Galifianakis
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