İpek Açar Kayahan'ın kızı Beste Açar'a tepki gösterdi

19.08.2021 - 17:38
Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, 2019 yılında müzisyen Alper Kömürcü ile nikah masasına oturan babasının eski eşi İpek Açar'a tepki göstermiş, Açar soyadını bırakmasını istemişti.
Beste Açar'ın açıklamaları karşısında suskunluğunu bozan İpek Açar isyan etti. Ünlü isim sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Artık çok yoruldum, bana yapılan bu şiddeti de esefle kınıyorum. Yeter! Kayahan bey ile 22 yıl aynı hayatı paylaştık çok güzel bir aile kurduk ve dünya tatlısı da bir evladımız var, maalesef sonuna kadar savaşmamıza rağmen kendisini kaybettik. Nurlar içinde uyusun inşallah. Her daim anılarımızda ve kalbimizde".
"Yüce Rabbim bana yeniden mutluluğu nasip etti ve yüreği pırlanta olan bana ve aileme değer veren benim de çok değer verdiğim eşim Alper Kömürcü ile evlendim. Gözümden sakındığım evladımın, eşimin ve ailemin bana yapılan bu şiddetten ötürü üzülmelerini ve kırılmalarını asla istemem."
"Ev konusuna gelince tüm bakımlarını, çatısını ve bahçesini yaptırdığımız kısacası maddi, manevi tek başımıza sahip çıktığımız bu yere, ustaların başında durmak için aile olarak gittik. Bunun hesabını da kimseye verecek değilim. Yıkılmasına harap olmasına gönlümüz el vermedi vermeyecek. Son nefesime kadar da Kayahan beyin bıraktıklarına sahip çıkmaya devam edeceğim."
"Öbür dünyada olan babamla konuştum ve mesajlarını iletiyorum diye şuursuz bir açıklama yapan şahsa son sözüm, Türkiye Cumhuriyeti’nin bana verdiği yeni kimlikte de olduğu gibi ölene kadar evladımla aynı soyadını taşıyacağım! Ben böyle olmasını istiyorum. Bu konu ile ilgili başka bir açıklama da yapmayacağım. Saygılarımla..."
NE OLMUŞTU?Kayahan'ın 47 yaşındaki kızı Beste Açar, geçtiğimiz gün oğlunun, dedesi Kayahan'ın mezarı başındaki duygusal anlarını sosyal medya hesabından yayınlamış, paylaşımında İpek Açar'ı hedef almıştı.
İpek Açar, şunları söylemişti:Babamın ifadeleri her zaman net olmuştur. Babamla bağlandığımda benden istediği şeylerin ağırlığıyla biraz sıkışık bir alanda hissediyor olsam da şimdi zamanı... Yineliyorum bunlar babamın benden yapmamı istediği bir rica. Babam için yazıyorum ki yazacaklarımı babamı yakından tanıyan herkes zaten onun bir parçası olduğunu anlayacaktır. Babam diyor ki; İpek Hanım, soyadımı evlendiği için hiçbir yerde ne tek başına ne de şimdi ki beyefendi eşinin soyadının önünde kullanmasına iznim yoktur!"
"İpek Hanım'dan artık babamın soyadını kullanmamasını buradan da rica ediyorum. İki soyadı istiyorsa kızlık soyadını kullanabilir. Zaten iki eşin soyadının arka arkaya kullanıldığı bir durum olması dünyada ilk olabilir. Bir diğeri babamla evlendikleri, kız kardeşimin okul çağına kadar büyüdüğü yaşadıkları Balıkesir Gömeç'teki evinde şimdiki eşi ve eşinin ailesiyle birlikte yazı geçiriyor olmalarına da babamın izni yok!"