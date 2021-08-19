İpek Açar Kayahan'ın kızı Beste Açar'a tepki gösterdi

"Artık çok yoruldum, bana yapılan bu şiddeti de esefle kınıyorum. Yeter! Kayahan bey ile 22 yıl aynı hayatı paylaştık çok güzel bir aile kurduk ve dünya tatlısı da bir evladımız var, maalesef sonuna kadar savaşmamıza rağmen kendisini kaybettik. Nurlar içinde uyusun inşallah. Her daim anılarımızda ve kalbimizde".

"Yüce Rabbim bana yeniden mutluluğu nasip etti ve yüreği pırlanta olan bana ve aileme değer veren benim de çok değer verdiğim eşim Alper Kömürcü ile evlendim. Gözümden sakındığım evladımın, eşimin ve ailemin bana yapılan bu şiddetten ötürü üzülmelerini ve kırılmalarını asla istemem."

"Öbür dünyada olan babamla konuştum ve mesajlarını iletiyorum diye şuursuz bir açıklama yapan şahsa son sözüm, Türkiye Cumhuriyeti’nin bana verdiği yeni kimlikte de olduğu gibi ölene kadar evladımla aynı soyadını taşıyacağım! Ben böyle olmasını istiyorum. Bu konu ile ilgili başka bir açıklama da yapmayacağım. Saygılarımla..."

Babamın ifadeleri her zaman net olmuştur. Babamla bağlandığımda benden istediği şeylerin ağırlığıyla biraz sıkışık bir alanda hissediyor olsam da şimdi zamanı... Yineliyorum bunlar babamın benden yapmamı istediği bir rica. Babam için yazıyorum ki yazacaklarımı babamı yakından tanıyan herkes zaten onun bir parçası olduğunu anlayacaktır. Babam diyor ki; İpek Hanım, soyadımı evlendiği için hiçbir yerde ne tek başına ne de şimdi ki beyefendi eşinin soyadının önünde kullanmasına iznim yoktur!"

"Oraya babamı kaybettikten sonra bir kez iki yıl evvel İzmir'den dönerken asistanım ve arkadaşımla uğrayıp birkaç saat anıları yad edip ayrılmıştık. Bazı şeyler mümkün kılmıyor benim için orada daha uzun kalmayı. Çok şey yaşandı orada. Babamın her bir santimetresinde emeği var çünkü. İnşaatında bile eli emeği çoktur. Hayali orada yaşamak ve orda yaşlanıp ölmekti... İstanbul'dan kaçmıştı çünkü. Orası onun gönül köşküydü... Babam yaşasaydı gösterilecek saygı ve özen neyse şimdi de onu talep ediyorum. Daha çok şey var ama bu kadarı yeterli. Elçiye zeval olmaz."