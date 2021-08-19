İpek Açar Kayahan'ın kızı Beste Açar'a tepki gösterdi

2015 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla; evlenmesine rağmen soyadını kullanan babasının eski eşi İpek Açar'a sitem etmişti. Beste Açar'ın bu açıklamalarının ardından İpek Açar sessizliğini bozdu, "Artık çok yoruldum, bana yapılan bu şiddeti de esefle kınıyorum" cevabını verdi.

19.08.2021 - 17:38

İpek Açar Kayahan'ın kızı Beste Açar'a tepki gösterdi - 1

Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, 2019 yılında müzisyen Alper Kömürcü ile nikah masasına oturan babasının eski eşi İpek Açar'a tepki göstermiş, Açar soyadını bırakmasını istemişti. 

İpek Açar Kayahan'ın kızı Beste Açar'a tepki gösterdi - 2

Beste Açar'ın açıklamaları karşısında suskunluğunu bozan İpek Açar isyan etti. Ünlü isim sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Artık çok yoruldum, bana yapılan bu şiddeti de esefle kınıyorum. Yeter! Kayahan bey ile 22 yıl aynı hayatı paylaştık çok güzel bir aile kurduk ve dünya tatlısı da bir evladımız var, maalesef sonuna kadar savaşmamıza rağmen kendisini kaybettik. Nurlar içinde uyusun inşallah. Her daim anılarımızda ve kalbimizde".

İpek Açar Kayahan'ın kızı Beste Açar'a tepki gösterdi - 3

"Yüce Rabbim bana yeniden mutluluğu nasip etti ve yüreği pırlanta olan bana ve aileme değer veren benim de çok değer verdiğim eşim Alper Kömürcü ile evlendim. Gözümden sakındığım evladımın, eşimin ve ailemin bana yapılan bu şiddetten ötürü üzülmelerini ve kırılmalarını asla istemem."

İpek Açar Kayahan'ın kızı Beste Açar'a tepki gösterdi - 4

"Ev konusuna gelince tüm bakımlarını, çatısını ve bahçesini yaptırdığımız kısacası maddi, manevi tek başımıza sahip çıktığımız bu yere, ustaların başında durmak için aile olarak gittik. Bunun hesabını da kimseye verecek değilim. Yıkılmasına harap olmasına gönlümüz el vermedi vermeyecek. Son nefesime kadar da Kayahan beyin bıraktıklarına sahip çıkmaya devam edeceğim."

İpek Açar Kayahan'ın kızı Beste Açar'a tepki gösterdi - 5

"Öbür dünyada olan babamla konuştum ve mesajlarını iletiyorum diye şuursuz bir açıklama yapan şahsa son sözüm, Türkiye Cumhuriyeti’nin bana verdiği yeni kimlikte de olduğu gibi ölene kadar evladımla aynı soyadını taşıyacağım! Ben böyle olmasını istiyorum. Bu konu ile ilgili başka bir açıklama da yapmayacağım. Saygılarımla..."

İpek Açar Kayahan'ın kızı Beste Açar'a tepki gösterdi - 6

NE OLMUŞTU?

Kayahan'ın 47 yaşındaki kızı Beste Açar, geçtiğimiz gün oğlunun, dedesi Kayahan'ın mezarı başındaki duygusal anlarını sosyal medya hesabından yayınlamış, paylaşımında İpek Açar'ı hedef almıştı. 

İpek Açar, şunları söylemişti:

Babamın ifadeleri her zaman net olmuştur. Babamla bağlandığımda benden istediği şeylerin ağırlığıyla biraz sıkışık bir alanda hissediyor olsam da şimdi zamanı... Yineliyorum bunlar babamın benden yapmamı istediği bir rica. Babam için yazıyorum ki yazacaklarımı babamı yakından tanıyan herkes zaten onun bir parçası olduğunu anlayacaktır. Babam diyor ki; İpek Hanım, soyadımı evlendiği için hiçbir yerde ne tek başına ne de şimdi ki beyefendi eşinin soyadının önünde kullanmasına iznim yoktur!"
İpek Açar Kayahan'ın kızı Beste Açar'a tepki gösterdi - 7
"BABAMIN SOYADINI KULLANMASIN" 

"İpek Hanım'dan artık babamın soyadını kullanmamasını buradan da rica ediyorum. İki soyadı istiyorsa kızlık soyadını kullanabilir. Zaten iki eşin soyadının arka arkaya kullanıldığı bir durum olması dünyada ilk olabilir. Bir diğeri babamla evlendikleri, kız kardeşimin okul çağına kadar büyüdüğü yaşadıkları Balıkesir Gömeç'teki evinde şimdiki eşi ve eşinin ailesiyle birlikte yazı geçiriyor olmalarına da babamın izni yok!"

İpek Açar Kayahan'ın kızı Beste Açar'a tepki gösterdi - 8
"Oraya babamı kaybettikten sonra bir kez iki yıl evvel İzmir'den dönerken asistanım ve arkadaşımla uğrayıp birkaç saat anıları yad edip ayrılmıştık. Bazı şeyler mümkün kılmıyor benim için orada daha uzun kalmayı. Çok şey yaşandı orada. Babamın her bir santimetresinde emeği var çünkü. İnşaatında bile eli emeği çoktur. Hayali orada yaşamak ve orda yaşlanıp ölmekti... İstanbul'dan kaçmıştı çünkü. Orası onun gönül köşküydü... Babam yaşasaydı gösterilecek saygı ve özen neyse şimdi de onu talep ediyorum. Daha çok şey var ama bu kadarı yeterli. Elçiye zeval olmaz."

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