Irina Shayk ayrılık sonrası ilk kez defilede
ntv.com.tr
Ünlü aktör Bradley Cooper ile dört yıllık birlikteliğini bitiren Irina Shayk hızla podyumlara döndü. LUISAVIAROMA markası için düzenlenen özel defilede boy gösteren Irina Shayk; Gigi Hadid, Bella Hadid, Lara Stone, Doutzen Kroes, Karolina Kurkova, Stella Maxwell gibi ünlü modellerle birlikte yürüdü.
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Ünlü Rus model Irina Shayk, aktör Bradley Cooper ile dört yıllık ilişkisini bitirmesinin ardından kendini hızla işine verdi.
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Cooper ile birlikte olduğu dönemde çok fazla podyumlarda görünmeyen 33 yaşındaki model, İtalya’nın Floransa şehrinde LUISAVIAROMA 90. Yıldönümü Defilesi’nde boy gösterdi.
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Lea adında bir kız annesi olan Shayk, Ermanno Scervino imzalı, Brigitte Bardot model olarak bilinen deri elbiseyle podyumda yürüdü.
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Özel defilede Shayk’ın yanı sıra Gigi ve Bella Hadid kardeşler de yer aldı.
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5İşte defileye katılan diğer modeller...
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6Gigi Hadid
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7Bella Hadid
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8Lara Stone
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9Doutzen Kroes
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10Karolina Kurkova
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11Stella Maxwell
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12Karen Elson
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13Cara Taylor
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14Natasha Poly
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15Vittoria Ceretti
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16Carol Trentini
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17Eniko Mihalik
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