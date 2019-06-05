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Irina Shayk ile Bradley Cooper boşanıyor mu?

Bir süredir ilişkilerinde kriz yaşadıkları iddialarıyla gündeme gelen Irina Shayk ile Bradley Cooper'ın boşanacakları öne sürüldü.

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    Dört yıldır evli olan dünyaca ünlü yıldızlar Irina Shayk ve Bradley Cooper’ın ilişkilerinin sallantıda olduğu iddia edildi.


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    Page Six’in haberine göre, 2017’de kızları Lea De Seine’i kucaklarına alan ikili, çocukları nedeniyle ilişkilerini sürdürüyor.


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    İkiliye yakın bir kaynak, çiftin bu durumdan mutlu olmadığını söylerken, Shayk ve Cooper'ın aralarındaki krizde Lady Gaga’nın da parmağı olduğunu dile getirdi.


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    91. Oscar Ödülleri esnasında Lady Gaga ile Bradley Cooper’ın sahnede yakınlaşması ve bu durumun Cooper ile sevgilisi Irina Shayk’ın arasını açtığı iddia edilmişti.


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    Hatta Oscar töreninin ardından Los Angeles’ta otomobillerinde görüntülenen ikilinin asık suratlı halleri de ‘Lady Gaga gerginliği’ olarak yorumlanmıştı.
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