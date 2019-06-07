Irina Shayk ile Bradley Cooper evleri ayırdı iddiası
Bir süredir boşanacakları iddialarıyla gündeme gelen Irina Shayk ve Bradley Cooper'ın evlerini ayırdıkları öne sürüldü.
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Rus süpermodel Irina Shayk ve 2015 yılından evlendiği oyuncu Bradley Cooper arasındaki kriz durulmuyor.
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Boşanacakları iddialarıyla gündemde olan ikiliden Shayk'ın, Cooper ile birlikte oturdukları Pacific Palisades’teki evinden taşındığı öne sürüldü.
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The Sun gazetesinin haberine göre, birkaç aydır araları düzelmeyen çiftin ilişkileri için yapacakları bir şey kalmadı.
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Öte yandan çiftin aralarının bozulmasının sebebi olarak, Lady Gaga gösteriliyor. İddialara göre, Oscar Ödülleri töreninde Cooper’la sahnede yaptığı düette yakınlaşan şarkıcı, ilişkide kıskançlık krizlerine sebep oldu.