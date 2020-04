Irina Shayk yeni sevgilisi Vito Schnabel ile ilk kez görüntülendi

New York sokaklarında görüntülenen çift için farklı görüşler var. E! News’e konuşan bir kaynak, “Irina, Vito’yu yıllardır tanır, onlar arkadaş” derken; bir başka kaynak, “Vito, Heidi Klum ile Irina da Bradley Cooper ile birikteyken hep beraber görüşürlerdi. Şimdi ikisi de bekar ve New York’ta karantinada. Vito flörtöz biridir, Irina da tam onun tipi. Her ikisi de komşu, bu nedenle birlikte çok zaman geçiriyorlar. Irina’nın, kızı babası Bradley ile birlikteyken, Vito ile görüşmesi çok kolay. Tüm günü ve akşamları birlikte geçiriyorlar. Irina, kendini yanında rahat hissettiği insanlarla irtibat kurmayı seviyor” diye konuştu.