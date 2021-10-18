İrlandalı boksör Conor McGregor arkadaşını dövdü

"SAKIN YANINA GİDİP İMZA İSTEMEYİN"

Facchinetti’nin eşi de olayı anlatırken, “Francesco’nun yüzüne yumruk indirdi. Oysa bizi bir başka partiye davet ediyordu. Francesco ‘Tamam, gidelim’ dedi ve o, Francesco’ya vurdu. Neyse ki Francesco çok yakındı, dolayısıyla Conor çok güçlü yumruk atamadı. Francesco masanın üstüne, sonra da yere düştü. İlk aklıma gelen şey, ‘Şakalaşıyor muyuz? Bu bir gösteri mi?’ düşüncesi oldu. Sonra şoka girdim” şeklinde konuştu.

“Arkadaşlarının onu duvara karşı tuttuğunu gördüm, çünkü Francesco’yu dövmeye devam etmek istiyordu” diyen Facchinetti’nin eşi, “Onu uzaklaştırdılar. Ben ışıkları açtım, korumalar kapattı. Francesco kan içindeydi. Ona yardım etmek istedim ve korumalar bizi kovaladı. Conor, 26 Ekim’e kadar İtalya’da kalacak. Onu görürseniz uzak durun. Yakınına gitmeyin ve imza istemeyin, çünkü dengesiz ve tehlikeli biri” dedi.