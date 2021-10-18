İrlandalı boksör Conor McGregor arkadaşını dövdü

Haberler - ntv.com.tr 18.10.2021 - 10:36
İrlandalı karma dövüş sanatçısı ve boksör Conor McGregor, bir kez daha kavgaya karıştı. TMZ’nin haberine göre, 33 yaşındaki dövüş şampiyonu, İtalyan DJ Francesco Facchinetti’yi yumrukladı. Aldığı darbeler sonucu Facchinetti’nin burnu kırıldı.
İtalyan DJ, kendisi ve karısının, McGregor ve nişanlısı Dee Devlin ile birlikte dışarı çıktıklarını, ünlü boksörün kendisini sebepsiz yere dövdüğünü anlattı.
Yaralarını gösterdiği bir video yayınlayan DJ, birlikte eğlendiklerini, McGregor’un kendilerini başka bir partiye davet ettiğini, sonra da 10 görgü tanığı önünde kendisini yumrukladığını söyledi.
Facchinetti, “Sebepsiz yere yumruk yedim. O yumruk başkasına da atılabilirdi. Arkadaşlarıma, karıma ya da diğer arkadaşlara. İşte bu yüzden Conor McGregor’dan şikayetçi oldum, çünkü o şiddet dolu ve tehlikeli biri” diye konuştu.
"SAKIN YANINA GİDİP İMZA İSTEMEYİN"
Facchinetti’nin eşi de olayı anlatırken, “Francesco’nun yüzüne yumruk indirdi. Oysa bizi bir başka partiye davet ediyordu. Francesco ‘Tamam, gidelim’ dedi ve o, Francesco’ya vurdu. Neyse ki Francesco çok yakındı, dolayısıyla Conor çok güçlü yumruk atamadı. Francesco masanın üstüne, sonra da yere düştü. İlk aklıma gelen şey, ‘Şakalaşıyor muyuz? Bu bir gösteri mi?’ düşüncesi oldu. Sonra şoka girdim” şeklinde konuştu.
“Arkadaşlarının onu duvara karşı tuttuğunu gördüm, çünkü Francesco’yu dövmeye devam etmek istiyordu” diyen Facchinetti’nin eşi, “Onu uzaklaştırdılar. Ben ışıkları açtım, korumalar kapattı. Francesco kan içindeydi. Ona yardım etmek istedim ve korumalar bizi kovaladı. Conor, 26 Ekim’e kadar İtalya’da kalacak. Onu görürseniz uzak durun. Yakınına gitmeyin ve imza istemeyin, çünkü dengesiz ve tehlikeli biri” dedi.
"SÜT ÇOCUKLARIYLA DÖVÜŞMEM"
McGregor da “O çıkageldi ve bilmiyorum. Çocuğu tanımıyorum. Benimle hiçbir şeyi olmadı. Ben sadece gerçek dövüşçülerle, gerçekten savaşan insanlarla dövüşürüm; ne demek istediğimi biliyorsunuz. Kesinlikle küçük süt çocuğu rap’çilerle dövüşmem. O çocuğu hiç tanımıyorum. Hakkında Megan Fox ile birlikte olması dışında bir şey bilmiyorum” şeklinde konuşmuştu.