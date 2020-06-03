İspanya Kraliyet Ailesi'nde yeni normal

Dünyada 6 milyon 470 binden fazla kişiyi etkileyen corona virüse karşı tedavi bulunana kadan uzmanlar karantinanın önemine vurgu yapıyor. Günlük hayatına devam edenlerin ise maske, eldiven ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri kritik önem taşıyor. İspanya Kraliçesi Letizia ve eşi Kral Felipe de önceki gün katıldıkları bir etkinlikte yeni kurallara sıkı sıkıya uydu.



