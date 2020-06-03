Tüm dünyayı kasıp kavuran corona virüs salgını hayatın her alanını etkiliyor. Milyonlarca kişi artık yeni bir tarz belirlemek zorunda. Buna dünyanın en çok merak edilen kişileri arasında yer alan, giydikleri ve makyajları da mercek altına alınan Kraliyet Ailesi üyeleri de dahil. İşte corona virüse karşı tedbirli olan İspanya Kraliyet Ailesi'nde yeni normal...
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03.06.2020 - 14:27
Dünyada 6 milyon 470 binden fazla kişiyi etkileyen corona virüse karşı tedavi bulunana kadan uzmanlar karantinanın önemine vurgu yapıyor. Günlük hayatına devam edenlerin ise maske, eldiven ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri kritik önem taşıyor. İspanya Kraliçesi Letizia ve eşi Kral Felipe de önceki gün katıldıkları bir etkinlikte yeni kurallara sıkı sıkıya uydu.
Bir moda ikonu olarak nitelendirilen Letizia, siyah üzerine beyaz puantiyeli elbisesini bir yüz maskesiyle tamamladı. Eşi Felipe de onunla aynı renk maske taktı.
Zarzuela Sarayı'ndaki etkinlikte konukların oturma düzeni ve sosyal mesafenin korunması da dikkatlerden kaçmadı.
İşte İspanya Kraliyet Ailesi'nden yeni normal fotoğrafları...
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