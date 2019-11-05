İspanya Prensesi Leonor protestolara karşı babasını savundu

Konuşmasını hem İngilizce hem de Katalanca yapan Prenses, “Çok küçük yaşlarımızdan itibaren ebeveynlerimiz bize Katalonya’yı anlattı. Katalan tarihi ve kültürü hakkında daha fazla şey öğrettikleri için onlara teşekkür ederim. Katalonya daima kalbimde özel bir yer kaplayacak” dedi.