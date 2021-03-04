İspanyol Kraliyet ailesine aşı tepkisi

İspanya'da halk aşı olmak için beklerken, Kraliyet ailesinin üyelerinin aşı yaptırdığının ortaya çıkması tepkilere neden oldu.

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04.03.2021 - 09:49

Corona virüs salgınında en çok kayıp veren Avrupa ülkelerinden İspanya'da halk aşı olmak için beklerken, Kraliyet ailesinin üyelerinin aşı yaptırdığının ortaya çıkması tepki topladı.







euronews Türkçe'nin İspanyol gazetesi El Confidencial'dan aktardığına göre; Kral IV. Felipe'nin kız kardeşleri Prenses Elena de Borbon ve Prenses Cristina, babaları eski Kral Juan Carlos'u ziyaret ettikleri Abu Dabi'de aşı oldu.







Nüfusunun yüzde 60'ını aşılayarak aşı kampanyasında en hızlı ilerleyen ülkelerden biri olan BAE, sadece ülke vatandaşlarının ve oturum hakkı olanların aşılandığını savunuyor. İspanyol basını ise prenseslerin, babalarını daha sık ziyaret edebilmek için aşı olmalarının kendilerine teklif edildiğini söylediğini yazdı.







İspanyollar aşılanmayı beklerken Kraliyet üyelerinin öncelikli gruplardan daha erken aşı olmasına halkın yanı sıra kabineden de tepki geldi. Çalışma Bakanı Yolanda Diaz, "Çok çirkin" olarak tanımladığı konuya ilişkin, "Halkı temsil edenler olarak bizim örnek davranışlarda öncülük etmeliyiz" diye konuştu.





