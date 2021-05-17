İsrail Bella Hadid'i hedef aldı: Yazıklar olsun

Filistin kökenli olan ünlü model Bella Hadid'in İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına tepki göstermek için sokağa çıkması sonrası İsrail tarafından hedef alındı. Yapılan açıklamada, “Bella Hadid gibi ünlüler Yahudi devletini yok etmeye destek veriyorlar. Yazıklar olsun" ifadeleri yer aldı.

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17.05.2021 - 10:37

Anne tarafından Hollandalı, baba tarafından Filistin kökenli olan ABD'li model Bella Hadid, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına tepki göstermek için sokağa çıktı ve sosyal medyadan birçok paylaşımda bulundu.







Instagram hesabından yürüyüşte çekilen görüntüleri paylaşan Bella Hadid, İsrail'in hedefi oldu.







İsrail devletinin resmi Twitter hesabı, açıkça Bella Hadid’i hedef göstererek son dönemde yaşanan saldırıların haklı olduğunu savundu.







Yapılan paylaşımda, “Bella Hadid gibi ünlüler Yahudileri denize dökmeye destek verirken, aslında Yahudi devletini yok etmeye destek veriyorlar. Bu bir İsrail-Filistin sorunu olmamalı bu bir insanlık sorunu olmalı. Yazıklar olsun” denildi.







Hadid daha önce yayınladığı bir mesajda ise, “Babam ve ailesi 1948’de Filistin’deki evlerinden çıkarıldı ve Suriye’de mülteci oldu, daha sonra Lübnan’da ve daha sonra Tunus’ta. Ailemi ve mirasımı ve Filistin’i seviyorum” sözlerini dile getirmişti.