İsrailli komedyen Noam Shuster-Eliassi kriz yarattı

Eliassi "Hiçbir zaman çatışmaya girmeyen, her halükarda silah ticareti yapan ve Filistinlilerin insan haklarını görmezden gelen iki hükümet arasındaki bir 'barış' anlaşmasıyla alay eden bir video ile diplomatik bir olaya neden olurken 2. kez corona virüsten kurtuldunuz mu? Bunu evde denemeyin" diye yazdı.