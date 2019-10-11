İstanbul Manifaturacılar Çarşısı'nda defile

Bir dönem şöhreti yakalamak için Anadolu’nun dört bir yanından gelen insanların hikâyeleriyle, öykülere ve filmlere konu olan Unkapanı Plakçılar Çarşısı yeni adıyla İstanbul Manifaturacılar Çarşısı (İMÇ) bu kez bir defileye sahne oldu. Mercedes-Benz Fashion Week 2019 kapsamında modacı Şansım Adalı'nın Sudi Etuz markası kreasyonu, İstanbul Manifaturacılar Çarşısı'nda (İMÇ) tanıtıldı. Çarşının müzik yapımcıları ve plakçılarının bulunduğu nostaljik alanda düzenlenen defile modaseverlerin beğenisine sunuldu.
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Unkapanı Plakçılar Çarşısı yeni adıyla İstanbul Manifaturacılar Çarşısı (İMÇ) bu kez podyuma dönüştürüldü.
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Şansım Adalı'nın Sudi Etuz ilkbahar-yaz 2020 koleksiyonun tanıtıldığı defilede modellere bir kedi de eşlik etti.