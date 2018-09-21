İstanbul Müzik Haftası'nda fizy Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

1 İstanbul Müzik Haftası kapsamında düzenlenen fizy Müzik Ödülleri görkemli törenle sahiplerini buldu. “En İyi Erkek Sanatçı” kategorisinde ödülün sahibi Tarkan olurken, ödülü Tarkan adına DMC Genel Müdürü Samsun Demir kabul etti.

2 “En İyi Kadın Sanatçı” ödülünü Sezen Aksu adına basın danışmanı Sibel Algan, Zorlu PSM Genel Müdürü Murat Abbas’tan aldı.

3 “En İyi Çıkış Yapan Sanatçı” ve “En İyi Video Klip” kategorilerinde ödülleri Aleyna Tilki kucakladı. “Yalnız Çiçek” adlı şarkısının klibini kendisi yöneten genç Tilki, çifte mutluluk yaşadı ve “Ödüllü yönetmen oldum.” dedi. “En İyi Grup” kategorisinin kazananı Mor ve Ötesi’ne ödülleri, Fuat Güner tarafından verildi. “En İyi DJ” ödülü ise Mahmut Orhan’ın oldu.

4 “Dijital Platformlarda En Çok Arama Yapılan Sanatçı” kategorisinde ödül, Ahmet Kaya’nın oldu. Ödül, İzzet Öz tarafından Ahmet Kaya’nın anısına saygıyla eşi Gülten Kaya’ya takdim edildi.

5 “En İyi Grup” kategorisinin kazananı Mor ve Ötesi’ne ödülleri, Fuat Güner tarafından verildi. “En İyi DJ” ödülü ise Mahmut Orhan’ın oldu.