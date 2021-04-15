İstanbul'da sosyal medya fenomenlerinin kar maskeli partisi

Pandemi kurallarını yok sayan 25 kişilik grup önceki gün Maltepe’deki lüks bir villada özel parti düzenledi. Partide sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmadı.

Sabaha karşı aşırı gürültü devam edince komşular rahatsız olup polisi aradı. Villayı basan polis içeride kostümlü parti yapıldığını tespit etti.

Aralarında sosyal medya fenomenlerinin de olduğu yaklaşık 25 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; gazetecilerin yeni yasak kararlarını hatırlattığı katılımcılardan bazılarının, "Bizim için yasak değil, eğlence önemli" sözleri şaşırttı.