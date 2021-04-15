İstanbul'da sosyal medya fenomenlerinin kar maskeli partisi

İstanbul Maltepe’de sabaha karşı polisin bastığı villada korsan parti düzenlendiği ortaya çıktı. Kostümlü partiye katılan bazı sosyal medya fenomenleri, tanınmamak için villadan çıkarken maske taktı.

15.04.2021 - 08:18

İstanbul'da sosyal medya fenomenlerinin kar maskeli partisi - 1
Pandemi kurallarını yok sayan 25 kişilik grup önceki gün Maltepe’deki lüks bir villada özel parti düzenledi. Partide sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmadı.
İstanbul'da sosyal medya fenomenlerinin kar maskeli partisi - 2
Sabaha karşı aşırı gürültü devam edince komşular rahatsız olup polisi aradı. Villayı basan polis içeride kostümlü parti yapıldığını tespit etti.

İstanbul'da sosyal medya fenomenlerinin kar maskeli partisi - 3
Aralarında sosyal medya fenomenlerinin de olduğu yaklaşık 25 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

İstanbul'da sosyal medya fenomenlerinin kar maskeli partisi - 4
Polis ekipleri kiralık villayı boşaltırken bazı sosyal medya fenomenleri, yüzlerine maske taktı.

İstanbul'da sosyal medya fenomenlerinin kar maskeli partisi - 5
Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; gazetecilerin yeni yasak kararlarını hatırlattığı katılımcılardan bazılarının, "Bizim için yasak değil, eğlence önemli" sözleri şaşırttı.
İstanbul'da sosyal medya fenomenlerinin kar maskeli partisi - 6

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