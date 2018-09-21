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İstanbullu Gelin 54. bölüm fotoğrafları (3. yeni sezon başlıyor)

Başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver’in paylaştığı, İstanbullu Gelin 21 Eylül'de 3. sezonuyla ekranlara geliyor. Dizi yeni isimlerle zenginleşen kadrosu ve sürpriz gelişmelerle bu sezon da çok konuşulacak. İşte İstanbullu Gelin'in 3. yeni sezonundan kareler...

  • 1

    3. SEZON 54. BÖLÜM

    İstanbullu Gelin 3. sezon fotoğrafları, istanbullu gelin 54. bölüm
    Çöküş içinde olan Boranlar’da sular durulmuyor.
  • 2

    İstanbullu Gelin 3. sezon fotoğrafları, istanbullu gelin 54. bölüm
    Faruk, aileyi bir arada tutma mücadelesi verirken, Süreyya hem Faruk’a hem kızına hem de tüm sevdiklerine yetebilmek için güçlü durmaya çalışmaktadır.
  • 3

    İstanbullu Gelin 3. sezon fotoğrafları, istanbullu gelin 54. bölüm
    Adem, Dilara’ya ulaşamamanın öfkesini çıkartacak yer ararken, Fikret vicdan muhasebesiyle git gide karanlığa çekilmektedir.
  • 4

    İstanbullu Gelin 3. sezon fotoğrafları, istanbullu gelin 54. bölüm
    Akif’ten gelen sürpriz bir haber tüm aileyi harekete geçirir.
  • 5

    İstanbullu Gelin 3. sezon fotoğrafları, istanbullu gelin 54. bölüm
    Boranlar yeni bir dönemin başladığının farkında olmadan umuda tutunmaktadır, Esma hariç…
  • 6

    İstanbullu Gelin 3. sezon fotoğrafları, istanbullu gelin 54. bölüm
    Esma için geçmişten gelen bu sürpriz büyük bir yüzleşmeyi beraberinde getirmektedir…
  • 7

    İstanbullu Gelin 3. sezon fotoğrafları, istanbullu gelin 54. bölüm

    3. SEZON TANITIMI (TIKLA İZLE)

  • 8

    İstanbullu Gelin 3. sezon fotoğrafları, istanbullu gelin 54. bölüm

    3. SEZON TANITIMI (TIKLA İZLE)

  • 9

    İstanbullu Gelin 3. sezon fotoğrafları, istanbullu gelin 54. bölüm

    3. SEZON TANITIMI (TIKLA İZLE)

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