İstanbullu Gelin 54. bölüm fotoğrafları (3. yeni sezon başlıyor)
Başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver’in paylaştığı, İstanbullu Gelin 21 Eylül'de 3. sezonuyla ekranlara geliyor. Dizi yeni isimlerle zenginleşen kadrosu ve sürpriz gelişmelerle bu sezon da çok konuşulacak. İşte İstanbullu Gelin'in 3. yeni sezonundan kareler...
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3. SEZON 54. BÖLÜM
Çöküş içinde olan Boranlar’da sular durulmuyor.
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Faruk, aileyi bir arada tutma mücadelesi verirken, Süreyya hem Faruk’a hem kızına hem de tüm sevdiklerine yetebilmek için güçlü durmaya çalışmaktadır.