İstanbullu Gelin'de Garip ile Esma'nın gençliği (Yunus Narin ve Ilgaz Kaya)

İstanbullu Gelin dizisinde Garip karakterinin gençliğini oynuyorsunuz. Dahil olma sürecinden bahseder misiniz?

- Yanlış hatırlamıyorsam yaz sonuydu. Audition'ı yazlıkta çekip yolladım. İstanbullu Gelin’i biliyordum tabii ama böyle bir işte dönem rolü gelmesi benim için sürpriz oldu. Hem Zeynep Hoca ile çalışacak hem de Tamer Abi'nin gençliğini oynayacak olmam ekstradan motive etti beni. Bu motivasyonun rolü almamda etkisinin büyük olduğunu düşünüyorum.

Tamer Levent gibi güçlü bir oyuncuyla aynı karakteri canlandırıyor olmak nasıl bir duygu?

– Harika! Böyle usta bir oyuncuyla oturup sohbet etmek bile çok kıymetli. Oynadığım karakterin tutarlılığı ve derinliği adına halen daha gözlemliyorum onu. Zaten etraftan gelen olumlu tepkiler ve insanların bizim aynı kişi olduğumuzu kuşkusuz hissettiklerini söylemeleri de ayrı bir keyif veriyor. Tadını çıkara çıkara oynuyorum.

İlk oyuncu olma kararını kaç yaşında aldınız? Bir dönem fotoğrafçılıkla da uğraştığınızı duyduk, nasıl bir süreçti?

- Fotoğrafçılık benim için bir hobi. Hala kafama estiğinde makinemi alıp bir şeyler çekiyorum. Bir sene boyunca Tolga Yurdaer’in asistanlığını yaptım İzmir’de. O dönemlerde oyuncu olmak adına kafamda net bi fikir yoktu açıkçası. Aslında kendimi akışa bıraktım, gerçekten neyi istediğimi anladığımda 22 yaşında kendimi İstanbul’da buldum.