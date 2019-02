İstanbullu Gelin'de Garip ile Esma'nın gençliği (Yunus Narin ve Ilgaz Kaya)

Bugüne kadar canlandırdıklarınız arasında en sevdiğiniz karakteriniz hangisi?

Doğruyu söylemek gerekirse, henüz gencim, canlandırdığım karakter sayısı henüz pek fazla değil. Ama seçmem gerekirse, iki sezondur Dara isimli bir tiyatro oyununda oynuyorum. Buradaki karakterim Çiçek üzerine gerçekten çok çalıştım. Böyle güzel yazılmış bir oyunda, böyle iyi işlenmiş bir karakterin hakkını vermek istedim. Belki de bu yüzdendir, iki sezondur her oyunda ayrı bir keyif alıyorum Çiçek’I canlandırmaktan. Hem çok dinamik, hem de çok derin bir karakter; oyuncuya tembellik yapma izni vermiyor. Temposuna uyum sağlayabilmek için sürekli tetikte olmak gerek. Bu özelliğini çok seviyorum. Beni sürekli heyecanlı tutuyor, her oyun öncesi elim ayağım birbirine dolanıyor; her seferinde ilk kez oynuyormuş gibi hissediyorum.

Sizi en çok heyecanlandıran rol veya roller ne olur, hiç düşündünüz mü?

Belki dans etmeyi çok sevmemden, belki de başka sanat dallarındaki profesyonellerin hayatlarını çok merak ettiğimden, bir dansçıyı oynamayı çok istiyorum. Hatta bir oryantali oynamak da çok keyifli olabilirdi. Hem fiziksel hem de mental olarak hazırlanmam gereken roller beni çok cezbediyor. Bir de henüz belki erken ama, başka ülkelerin yapımlarında, başka bir dilde konuşan bir karakteri canlandırmayı çok isterim. Farklı kültürlerde yetişmiş insanlarla bir arada olmak, onlarla tanışmak ve birlikte çalışmak beni çok mutlu eder.

Kendinizle, bedeninizle ilişkiniz nasıl? Kendinizi seviyor musunuz? Kendinize iyi bakıyor musunuz? Beslenmenize dikkat ediyor musunuz?

Kendiyle barışık bir insanım, hem fiziksel olarak hem de karakter anlamında kendimi seviyorum. Hepimizin yaratılışımızdan gelen farklarımız var tabi ki, ama ben hiçbirine kusur gözüyle bakmıyorum. Bu kendimle barışıklığın sebebi küçük yaştan beri spor yapıyor olmam olabilir. Düzenli spor yaptığınızda nasıl göründüğünüzden bağımsız olarak çok sağlam bir özgüven geliştiriyorsunuz, bu insana özellikle de karakterinin oturduğu yaşlarda çok iyi gelen bir şey. Bale, binicilik, dans, voleybol gibi bir sürü spor yaptım; son birkaç senedir de düzenli olarak spor salonuna gidiyor ve yoga yapıyorum. Bu yıl yoga öğretmenliği için sertifika alma hayalim var. Umarım gerçekleştirebilirim. Beslenmem üzerine çok yoğun kafa yoran bir insan değilim çünkü fast-food’a fazla düşkünlüğüm yok. Sadece ev yapımı çikolatalı tatlılara asla hayır demem J