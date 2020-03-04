İsveç kraliyetinde corona virüs önlemi

Kraliyet yetkililerinin yaptığı açıklamada, “Son günlerde, İsveç'te bir dizi corona virüsten vakası tespit edilmiştir. Halk Sağlığı Kurumu, İsveç'teki Covid-19 vakalarının yer alma riskinin yüksek olduğunu düşünmektedir, ancak enfeksiyonun yayılma riskinin düşük olduğu düşünülmektedir. Majesteleri, ev sahibi olarak 4 Mart Çarşamba günü kraliyet sarayında yapılması planlanan resmi akşam yemeğini ertelemeyi seçmiştir. Bu ereteleme, davetli misafirlerden şüpheyle yapılmamıştır” denildi.