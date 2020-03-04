İsveç kraliyetinde corona virüs önlemi

ntv.com.tr 04.03.2020 - 08:07 | Son Güncelleme : 04.03.2020 - 08:09
İsveç kraliyet ailesi bu hafta düzenleyeceği akşam yemeği resepsiyonunu corona virüs salgını nedeniyle iptal etti. Kral Carl 16. Gustaf ve Kraliçe Silvia, İsveç’in başkenti Stockholm’deki kraliyet sarayında verecekleri ve yaklaşık 150 davetlinin katılacağı resmi yemeği erteledi.
Kraliyet yetkililerinin yaptığı açıklamada, “Son günlerde, İsveç'te bir dizi corona virüsten vakası tespit edilmiştir. Halk Sağlığı Kurumu, İsveç'teki Covid-19 vakalarının yer alma riskinin yüksek olduğunu düşünmektedir, ancak enfeksiyonun yayılma riskinin düşük olduğu düşünülmektedir. Majesteleri, ev sahibi olarak 4 Mart Çarşamba günü kraliyet sarayında yapılması planlanan resmi akşam yemeğini ertelemeyi seçmiştir. Bu ereteleme, davetli misafirlerden şüpheyle yapılmamıştır” denildi.
Geçen ay, Kral, Kraliçe ve kızları Veliaht Prenses Victoria, ülkenin virüs hazırlıklarını görüşmek üzere Hükümet Sekreteri, İsveç Halk Sağlığı Ajansı, Ulusal Sağlık ve Refah Kurulu ve İsveç Kamu Harcamaları Ajansı temsilcileriyle bir görüşme düzenledi.
Corona virüs konusunda gelişmeleri yakından takip eden İsveç Kralı, pazartesi günü kabine üyeleriyle kraliyet sarayında görüştü.
İSVEÇ'TE 7 CORONA VAKASI
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs (Covid-19), dünya genelinde 82 binden fazla kişiye bulaştı. Virüs nedeniyle şu ana kadar 2 bin 814 kişi yaşamını yitirdi. İsveç’te de bugüne dek 7 corona virüs vakası tespit edildi.