İsveçli yıldız Zara Larsson'dan Filistin mesajı: Ayağa kalkmalıyız

İsveç'in dünyaca ünlü pop sanatçısı Zara Larsson, İsrail'in Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Anadolu Ajansı 12.05.2021 - 09:27

İsveçli yıldız Zara Larsson'dan Filistin mesajı: Ayağa kalkmalıyız - 1
İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepkiler sürerken yıldız sanatçı Zara Larsson, "Apartheid ve sivilleri öldüren bir devleti de sorumlu tutmalıyız" diyerek İsrail'in sivil Filistinlere yönelik yaptığı şiddete tepki gösterdi.
İsveçli yıldız Zara Larsson'dan Filistin mesajı: Ayağa kalkmalıyız - 2
23 yaşındaki yıldız isim,  şiidete dikkat çekmek için sosyal medyada #freepalestine hashtag'iyle paylaşımda bulundu.
İsveçli yıldız Zara Larsson'dan Filistin mesajı: Ayağa kalkmalıyız - 3
Larsson, 6 milyon 300 bin takipçiye sahip Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Dünyanın dört bir yanındaki Yahudi karşıtı şiddete ve tehditlere maruz kalanlar için ayağa kalkmalıyız"
İsveçli yıldız Zara Larsson'dan Filistin mesajı: Ayağa kalkmalıyız - 4
"Ancak aynı zamanda apartheid ve sivilleri öldüren ve ABD doları ile finanse edilen bir devleti sorumlu tutmalıyız."
İsveçli yıldız Zara Larsson'dan Filistin mesajı: Ayağa kalkmalıyız - 5
"Birinin diğerini dışlaması gerekmez. Şu anda Filistin'de olan bir utançtır, bir suçtur"

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