İsviçreli akrobat Freddy Nock'tan rekor

İsviçreli akrobat Freddy Nock, pandemi günlerinde umut olmak için Alplerde bir dizi performans sergiledi. 3 bin metre yükseklikteki performansıyla da 3 rekor birden kırdı.

24.06.2020 - 10:46

İsviçreli akrobat Freddy Nock'tan rekor - 1
İsviçreli akrobat Freddy Nock, Alplerde nefes kesen bir performans sergiledi. Nock ayrıca üç rekor birden kırdı.


İsviçreli akrobat Freddy Nock'tan rekor - 2
Nock, performanslarını 3 bin metre yükseklikte gerçekleştirdi. Akrobat önce 39.1 dereceden fazla bir eğimde 40 metre boyunca dengede kaldı.


İsviçreli akrobat Freddy Nock'tan rekor - 3
Ardından da teleferik teli üzerinde 367 metre bisiklet sürdü. İsviçreli akrobar ayrıca, maske takıp gözleri bağlı yürüdü.


İsviçreli akrobat Freddy Nock'tan rekor - 4
İp üzerinde tam 151 metre giden Nock, böylece üçüncü rekorunu da kırmış oldu. Nock, bu performansı salgın günlerinde insanların hayatına olumlu katkı sunmak için yaptığını söyledi


İsviçreli akrobat Freddy Nock'tan rekor - 5
Nock şu ifadeleri kullandı: "Olumlu düşünüyoruz ve bu yüzden de mutluyuz. Savaşın olduğu eski zamanları düşünürseniz, sanatçılar insanlara hayatı geri verirdi"

İsviçreli akrobat Nock, bir sonraki performansını 5 bin metre yükseklikte bir sıcak hava balonu üzerinde sergilemk istediğini de söyledi.

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