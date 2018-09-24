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İtalyan moda devi Versace satılıyor (2 milyar euro)

Gianni Versace tarafından 40 yıl önce kurulan İtalyan moda evi Versace satılıyor. Şirketin 2 milyar euro'ya (Yaklaşık 15 milyar TL) Michael Kors markası tarafından alınacağı iddia edildi.

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    İtalyanın dünyaca ünlü moda devi Versace,  Michael Kors markası tarafından satın alınıyor. Satın alma işlemleri için 2 milyar euro gözden çıkarıldı.


    (Fotoğraflar: Milan Fashion Week 2018 - Versace defilesi / Getty Images Turkey)

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    İddialara göre Versace'nin başkan yardımcısı ve sanat direktörü Donatella Versace'nin çalışanları Salı günü Milan'da toplantıya davet ettiğini yazdı. Ancak şirket satış haberleri konusunda henüz açıklama yapmadı.
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    Medusa başı logosuyla tanınan Versace markasının hisselerinin yüzde 20'si 2014'te ABD'li özel sermaye şirketi Blackstone'a satılmıştı.
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    Versace, 1978'de Donatella Versace'nin ağabeyi olan ve moda tasarımcısı Gianni Versace tarafından kurulmuştu. Gianni Versace, 1997 yılında 50 yaşındayken Miami'deki evinin önünde öldürülmüştü.
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    Michael Kors geçen yıl, İngiltere'de kurulan lüks ayakkabı markası Jimmy Choo'yu da 900 milyon sterline (yaklaşık 7,5 milyon Türk Lirası) satın almıştı.
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