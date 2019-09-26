Ivanka Trump’ın kıyafeti Donald Trump'ın tweet'ini gündeme taşıdı
ntv.com.tr
Ivanka Trump'ın BM Genel Kurulu'nda giydiği kıyafet, tartışma başlattı. Donald Trump'ın daha önce konuyla ilgili attığı tweet tekrar gündeme geldi.
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Ivanka Trump’ın 23 Eylül’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda giydiği kıyafet, sosyal medyada kimilerince şık bulunurken, kimi kullanıcılar tarafından eleştiri konusu olmuştu.
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Eleştirilen noktalardan biri de Ivanka Trump’ın giydiği gömlekten meme uçlarının görünmesiydi.
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Konu sosyal medyada bir başka yönüyle daha tarışıldı. ABD Başkanı Donald Trump’ın 2011 yılında attığı bir ‘meme ucu’ tweet’i tekrar gündeme geldi.
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Trump, eşcinsel olduğu bilinen bir kongre üyesinin ‘çıkıntılı meme uçları’nın iğrenç olduğunu söyleyen bir tweet atmıştı. Bu tweet, Ivanka Trump’ın kıyafetiyle ilişkilendirildi.
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5İnternet kullanıcıları, 37 yaşındaki Ivanka Trump’ın yüksek profilli bir etkinliğe sütyensiz katılmasını eleştirirken, babasının eşcinsel bir siyasetçiyi utandırdığı mesajı yıllar sonra yeniden hatırlattı.
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Donald Trump, 79 yaşındaki siyasetçi için, “Barney Frank, kongre öncesinde mavi tişörtü içinde çıkıntılı meme uçlarıyla iğrenç görünüyor. Çok çok saygısızca” ifadesini kullanmıştı.
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Birçok kişi, Donald Trump’ın her konuda tweet atma geçmişini göz önünde bulundurarak, bu eski tweet’in yeniden ortaya çıkmasının şaşırtıcı olmadığını belirtti.