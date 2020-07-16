İyi Günde Kötü Günde dizisi oyuncuları okuma provasında

Keyifli ve neşeli halleri objektiflere de yansıyan oyuncular uyumlarıyla da beğeni topladı.

Şenay Gürler, Derya Alabora, Nergis Kumbasar, Hakan Salınmış, Sinan Albayrak, gibi usta isimleri aynı projede buluşturan dizinin oyuncu kadrosunda; Ali Yağcı, Deniz Işın ve Tugay Erdoğan gibi ünlü isimler de yer alıyor.





