İyi Günde Kötü Günde dizisi oyuncuları okuma provasında

Star’da yayınlanacak olan yeni dizi İyi Günde Kötü Günde, çok yakında seyircisi ile buluşacak. Yapımına O3 Medya’nın imza attığı ve başrollerinde; Elçin Sangu, Ozan Dolunay ve Yasemin Allen’in yer aldığı İyi Günde Kötü Günde dizisinin tam kadro fotoğrafı okuma provasından paylaşıldı.

16.07.2020 - 12:22

İyi Günde Kötü Günde dizisi oyuncuları okuma provasında - 1
Yönetmenliğini Barış Erçetin’nin üstlendiği senaryosunu Pelin Karamehmetoğlu ve Aksel Bonfil’in birlikte kaleme aldığı İyi Günde Kötü Günde sete çıkmak için gün sayarken, dizinin tüm oyuncu kadrosu ilk kez okuma provasında bir araya geldi.
İyi Günde Kötü Günde dizisi oyuncuları okuma provasında - 2
Keyifli ve neşeli halleri objektiflere de yansıyan oyuncular uyumlarıyla da beğeni topladı.


İyi Günde Kötü Günde dizisi oyuncuları okuma provasında - 3
Şenay Gürler, Derya Alabora, Nergis Kumbasar, Hakan Salınmış, Sinan Albayrak, gibi usta isimleri aynı projede buluşturan dizinin oyuncu kadrosunda; Ali Yağcı, Deniz Işın ve Tugay Erdoğan gibi ünlü isimler de yer alıyor.


İyi Günde Kötü Günde dizisi oyuncuları okuma provasında - 4
İyi Günde Kötü Günde, Nikah masasında terk edildiği adamın düğününü organize etmek zorunda kalan Leyla’nın izlemeye doyamayacağınız sımsıcak hikayesini renkli bir anlatımla ekrana taşıyacak.

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