İzlanda Milli Takımı oyuncusu Rurik Gislason Dünya Kupası’yla birlikte sosyal medyada fenomen oldu
İzlanda Milli Takımı’nın golcüsü Rurik Gislason, takımının Arjantin’le karşılaştığı Dünya Kupası maçıyla dünya çapında şöhret kazandı. Yakışıklılığıyla ilgi gören futbolcu, sosyal medyada İzlanda nüfusunu bile geçen sayıda takipçi kazandı.
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İzlanda Milli Takımı oyuncularından Rurik Gislason, yakışıklılığıyla futboldaki başarısını geride bıraktı.
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İzlanda’nın 2018 Dünya Kupası kapsamında Arjantin’le oynadığı maça çıkan golcü, maç öncesi Instagram’da 24 bin takipçiye sahipken maçtan sonra takipçi sayısı 500 bine yaklaştı.
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Gislason Instagram takipçi sayısıyla 334 bin olan İzlanda’nın nüfusunu bile geçti.
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Arjantin’le 1-1 berabere kalınan maçla birlikte dikkatleri üzerine çeken Gislason, maçın ikinci yarısında oyuna girdi ve sadece 27 dakika kaldı.
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Almanya'da ikinci lig takımlarından Sandhausen forması giyen 30 yaşındaki futbolcu maçtan sonra, aynı gün içinde 250 bin takipçi kazandı.
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Instagram’da iki milyon takipçisi olan Brezilya'nın genç aktrisi Gabriela Lopes yıldız futbolcunun fotoğraflarını paylaşarak "Bu kadar tatlı olmak nasıl mümkün oluyor?" ifadesini kullandı.
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Rurik Gislason’un yakışıklılığıyla dünya çapında ünlendiği İzlanda Milli Takımı oyuncuları meslekleriyle de şaşırttı.
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Tarihinde Dünya Kupası finallerine ilk kez katılan İzlanda Milli Takımı’nda oyunculardan beşinin mesleği doktorluk.
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Teknik direktör Heimir Hallgrimsson, milli takımı yönetmesinin dışında bir de diş hekimliği yapıyor.
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Messi'nin penaltısını kurtaran kaleci Hannes Halldorsson ise aynı zamanda film yönetmeni.
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İşte Instagram’da popüler hale gelen Rurik Gislason’un paylaşımlarından bazıları...
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