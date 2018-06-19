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İzlanda Milli Takımı oyuncusu Rurik Gislason Dünya Kupası’yla birlikte sosyal medyada fenomen oldu

İzlanda Milli Takımı’nın golcüsü Rurik Gislason, takımının Arjantin’le karşılaştığı Dünya Kupası maçıyla dünya çapında şöhret kazandı. Yakışıklılığıyla ilgi gören futbolcu, sosyal medyada İzlanda nüfusunu bile geçen sayıda takipçi kazandı.

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    İzlanda Milli Takımı, Rurik Gislason, Dünya Kupası

    İzlanda Milli Takımı oyuncularından Rurik Gislason, yakışıklılığıyla futboldaki başarısını geride bıraktı.

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    İzlanda Milli Takımı, Rurik Gislason, Dünya Kupası

    İzlanda’nın 2018 Dünya Kupası kapsamında Arjantin’le oynadığı maça çıkan golcü, maç öncesi Instagram’da 24 bin takipçiye sahipken maçtan sonra takipçi sayısı 500 bine yaklaştı.

  • 3

    İzlanda Milli Takımı, Rurik Gislason, Dünya Kupası

    Gislason Instagram takipçi sayısıyla 334 bin olan İzlanda’nın nüfusunu bile geçti.

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    İzlanda Milli Takımı, Rurik Gislason, Dünya Kupası

    Arjantin’le 1-1 berabere kalınan maçla birlikte dikkatleri üzerine çeken Gislason, maçın ikinci yarısında oyuna girdi ve sadece 27 dakika kaldı.

  • 5

    İzlanda Milli Takımı, Rurik Gislason, Dünya Kupası

    Almanya'da ikinci lig takımlarından Sandhausen forması giyen 30 yaşındaki futbolcu maçtan sonra, aynı gün içinde 250 bin takipçi kazandı.

  • 6

    İzlanda Milli Takımı, Rurik Gislason, Dünya Kupası

    Instagram’da iki milyon takipçisi olan Brezilya'nın genç aktrisi Gabriela Lopes yıldız futbolcunun fotoğraflarını paylaşarak "Bu kadar tatlı olmak nasıl mümkün oluyor?" ifadesini kullandı.

  • 7

    İzlanda Milli Takımı, Rurik Gislason, Dünya Kupası

    Rurik Gislason’un yakışıklılığıyla dünya çapında ünlendiği İzlanda Milli Takımı oyuncuları meslekleriyle de şaşırttı.

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    İzlanda Milli Takımı, Rurik Gislason, Dünya Kupası

    Tarihinde Dünya Kupası finallerine ilk kez katılan İzlanda Milli Takımı’nda oyunculardan beşinin mesleği doktorluk.

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    İzlanda Milli Takımı, Rurik Gislason, Dünya Kupası

    Teknik direktör Heimir Hallgrimsson, milli takımı yönetmesinin dışında bir de diş hekimliği yapıyor.

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    İzlanda Milli Takımı, Rurik Gislason, Dünya Kupası

    Messi'nin penaltısını kurtaran kaleci Hannes Halldorsson ise aynı zamanda film yönetmeni.

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    İzlanda Milli Takımı, Rurik Gislason, Dünya Kupası

    İşte Instagram’da popüler hale gelen Rurik Gislason’un paylaşımlarından bazıları...

  • 12

    İzlanda Milli Takımı, Rurik Gislason, Dünya Kupası
  • 13

    İzlanda Milli Takımı, Rurik Gislason, Dünya Kupası
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    İzlanda Milli Takımı, Rurik Gislason, Dünya Kupası
    DÜNYA KUPASI MAÇ PROGRAMI 
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    İzlanda Milli Takımı, Rurik Gislason, Dünya Kupası
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    İzlanda Milli Takımı, Rurik Gislason, Dünya Kupası
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