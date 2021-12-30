Jada Pinkett Smith: Bir gün avucum dökülen saçlarımla doldu

Haberler 30.12.2021 - 10:59
Son dönemde eşi Will Smith ile evliliği hakkında yaptığı açıklamalarla gündemde olan Jada Pinkett Smith, bu kez yaşadığı sağlık sorununu dile getirdi. "Kimse benim beyin ameliyatı geçirdiğimi düşünmesin ya da durmadan soru sormasın diye bu açıklamayı yapıyorum" diyen Pinkett Smith, Alopesi adlı hastalık yüzünden yaşadığı saç kaybını, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla anlattı.
"Şimdi bu noktada sadece gülebiliyorum" diyen Jada Pinkett Smith, "Hepsi bir gün aniden oldu" ifadelerini kullandı. Takipçilerine, "Alopesi' ile mücadele ettiğimi hepiniz biliyorsunuz..." diyen Pinkett Smith, kafasındaki bir izi gösterdi.
Jada Pinkett Smith "İşte böyle ortaya çıktı. Ve benim için bunu saklamak biraz daha zor bir hale gelecek. O yüzden soru sormamanız için bu videoyu paylaşmaya karar verdim" dedi.
Sürekli ve tutam tutam döküldüğü için saçlarının tümünü kazıtan ünlü isim, kimsenin beyin ameliyatı geçirdiğini düşünmemesini istediğini söyledi. Jada Pinkett Smith, daha sonra "Alopesi' ve ben arkadaş olacağız" diye konuştu.
"BİR AVUÇ DOLUSU SAÇ ELİME GELDİ"
Pinkett Smith, saç kaybıyla ilgili ilk açıklamalarını 2018 yılında Red Table Talk adlı programında yaptı. Bu sorunun nasıl başladığını "Korkutucuydu. Bir gün banyodaydım ve bir avuç dolusu saç elime geldi. Bu, hayatım boyunca korkuyla titrediğim anlardan biriydi" sözleriyle anlattı. Pinkett Smith, o süreçte daha kısa saç modellerini denediğini bazen de saçını örttüğünü anlattı. Ünlü yıldız, en sonunda da saçlarını kazıtmaya karar verdiğini ve bu konuda da kızı Willow'un kendisine cesaret verdiğini anlattı.
'ALOPESİ AREATA' NEDİR?
Tıpta Alopesi areata halk arasında da saçkıran ya da kılkıran hastalığı olarak bilinir. Saçlı deri, sakal bölgesi, kaşlar, kirpikler ve diğer vücut kıllarının, belli bir belirti olmaksızın, tüm vücuda yayılmış bir biçimde dökülmesiyle kendini gösteren bir hastalıktır. Hastalığın sık yinelemesi ve nasıl seyredeceğinin bilinmemesi nedeniyle hastaların yaşam kalitelerini etkilemesi olasıdır. Hastalığın nedenleri olarak genetik, psikolojik stresler, hücresel ve humoral bağışıklık, endokrin, bulaşıcı ve sinirsel etkenlerin rolü olduğu öne sürülmekle birlikte, altta yatan neden tam olarak bilinmemektedir.
Özellikle stres altında, otoimmun hastalıklarda veya androjen, testosteron benzeri hormonların baskılaması sonucunda agresifleşen bağışıklık sistemi kendi hücrelerini yabancı olarak görüp bu hücrelerle savaşmaya başlar. Bu durumda kıl kökleri etrafında bulunan lenfosit denen hücreler sitokin diye adlandırılan kimyasallar salgılarlar ve bu da saçlarda dökülmeye neden olur.