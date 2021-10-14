James Bond yıldızı Daniel Craig: Gay barlara gitmeyi tercih ediyorum

Gençliğinden bu yana gay barlara gitmeyi tercih ettiğini söyleyen James Bond oyuncudu Daniel Craig, bu seçiminin nedenini de açıkladı.

Haberler - ntv.com.tr 14.10.2021 - 08:07

James Bond yıldızı Daniel Craig: Gay barlara gitmeyi tercih ediyorum - 1

Ölmek İçin Zaman Yok (No Time To Die) filminde beşinci ve son kez James Bond karakterini canlandıran Daniel Craig, hangi tür bar ve restoranları tercih ettiği konusunda konuştu.

53 yaşındaki İngiliz yıldız, SiriusXM radyo kanalında yayınlanan podcast programında, “Kendimi bildim bileli gay barlara giderim” dedi.

Craig, bu tercihinin nedenini de “Çünkü gay barlarda sık sık kavgaya karışmam” diye açıkladı. Ünlü oyuncu, diğer barlarda öfkenin daha büyük olduğunu söyleyerek gay barlara gitmeyi daha mantıklı bulduğunu söyledi.

James Bond yıldızı Daniel Craig: Gay barlara gitmeyi tercih ediyorum - 2

Craig, “Gecenin sonında yumruk yemek istemiyorum. Bu çok başıma geldi. Ben de gidilecek daha iyi bir yere gidiyorum. Orada herkes neşeli” diye konuştu.

James Bond yıldızı Daniel Craig: Gay barlara gitmeyi tercih ediyorum - 3
Craig, 2011’den bu yana oyuncu Rachel Weisz ile evli. Ünlü oaktör, gay bar tercihini gençken daha çok yaptığını belirterek, orada kadınlarla tanışmanın kendisi için daha kolay olduğunu da belirtti. Çünkü kadınların da kendisiyle aynı nedenlerle gay barları tercih edebildiğini söyledi.
James Bond yıldızı Daniel Craig: Gay barlara gitmeyi tercih ediyorum - 4
Craig, geçtiğimiz günlerde Hollywood Şöhretler Kaldırımı’na yerleştirilen yıldızıyla gündeme gelmişti. Kaldırımda adı yazılı olan 2 bin 704’üncü ünlü haline gelen Craig, "Tüm bu efsanelerle çevrili kaldırımda olmam beni çok, çok, çok mutlu bir adam yaptı" demişti.
James Bond yıldızı Daniel Craig: Gay barlara gitmeyi tercih ediyorum - 5
Törende Craig’in Ölmek İçin Zaman Yok (No Time To Die) filmindeki rol arkadaşı Rami Malek de yer almıştı.
James Bond yıldızı Daniel Craig: Gay barlara gitmeyi tercih ediyorum - 6
Malek, Craig’e övgülerle dolu konuşmasında, “Hepimiz onun harika bir aktör olduğunu biliyoruz, kendini adamış biri. Bir eli arkasında bağlıyken diğer elinde bir içki tutarken tehlikeli rollerin üstesinden gelebilir” demişti.

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