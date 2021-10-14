James Bond yıldızı Daniel Craig: Gay barlara gitmeyi tercih ediyorum

Ölmek İçin Zaman Yok (No Time To Die) filminde beşinci ve son kez James Bond karakterini canlandıran Daniel Craig, hangi tür bar ve restoranları tercih ettiği konusunda konuştu.

53 yaşındaki İngiliz yıldız, SiriusXM radyo kanalında yayınlanan podcast programında, “Kendimi bildim bileli gay barlara giderim” dedi.

Craig, bu tercihinin nedenini de “Çünkü gay barlarda sık sık kavgaya karışmam” diye açıkladı. Ünlü oyuncu, diğer barlarda öfkenin daha büyük olduğunu söyleyerek gay barlara gitmeyi daha mantıklı bulduğunu söyledi.