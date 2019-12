James Bond'un 25. filmi No Time To Die'dan yeni kareler

Önceki filmlerde rol alan Christoph Waltz, Ben Whishaw, Naomie Harris ve Ralph Fiennes’in yine kadroda yer aldığı filmin yeni kötü karakteri Oscar’lı oyuncu Rami Malek olacak.



True Detective ve Beasts of No Nation gibi yapımlarla tanınan Cary Fukunaga'nın yönetmenliğini üstlendiği No Time To Die filminin çekimleri Jamaika ve Londra’da yapıldı.



Filmde, aktif görevden çekilerek Jamaika'da sakin bir yaşam sürmekte olan James Bond'un CIA'den eski arkadaşı Felix Leiter'ın (Jeffrey Wright) kendisinden yardım istemesi üzerine yeniden sahalara dönmesi hikayesi işleniyor. No Time To Die, 8 Nisan 2020’de ABD’de vizyona girecek.