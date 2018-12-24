James Rodriguez Noel Baba kılığında hasta çocukları ziyaret etti
ntv.com.tr
Bayern Munich’in yıldız futbolcusu James Rodriguez, Noel’de hasta çocukları sevindirdi. Noel Baba kılığına giren Kolombiyalı oyuncu, hastanede yatan çocuklara hediye dağıttı.
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Bayern Munich futbol takımının Kolombiyalı yıldız futbolcusu James Rodriguez, Noel’de çocukları sevindirdi.
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27 yaşındaki futbolcu, Noel Baba kostümü giyerek Kolombiya’da bir hastaneyi ziyaret etti ve hasta çocuklara hediye dağıttı.
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Hastanede yatan çocuklar, karşılarında ünlü futbolcuyu görünce inanamadılar.
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Çocuklardan birinin annesi, Rodriguez’i görünce, duyarlı davranışı karşısında duygulanarak gözyaşlarını tutamadı.
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Çocuklarla hatıra fotoğrafı çektiren Rodriguez, Noel Baba kılığında çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı.